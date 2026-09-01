24 миллиарда рублей и 800 тысяч километров ресурса: в Саратове строят завод раздаточных коробок для грузовиков

В Саратовской области стартовало строительство высокотехнологичного завода для грузовиков

В регионе начался масштабный проект по созданию современного предприятия, которое будет выпускать раздаточные коробки для полноприводных грузовиков. Инвестиции превышают 24 млрд рублей, а запуск намечен на ближайшие годы. Что это даст отечественному автопрому и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но уровень автоматизации на этом объекте обещает стать рекордным для отрасли.

В регионе начался масштабный проект по созданию современного предприятия, которое будет выпускать раздаточные коробки для полноприводных грузовиков. Инвестиции превышают 24 млрд рублей, а запуск намечен на ближайшие годы. Что это даст отечественному автопрому и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но уровень автоматизации на этом объекте обещает стать рекордным для отрасли.

В Саратовской области развернулась стройка нового завода, который займется выпуском раздаточных коробок для полноприводных грузовых автомобилей. По данным 110km.ru, ключевым инвестором проекта выступает КАМАЗ, хотя официальные заявления на этот счет пока отсутствуют. Объем вложений в строительство превышает 24 миллиарда рублей, что подчеркивает масштаб и значимость инициативы для российского автопрома.

Планируется, что предприятие будет производить раздаточные коробки весом 320 килограммов, предназначенные для установки на полноприводные версии КАМАЗов К5, а также на грузовики «Урал» и МАЗ. Ресурс этих агрегатов заявлен на уровне 800 тысяч километров, что соответствует современным требованиям к надежности коммерческой техники. Особое внимание уделяется внедрению роботизации - уровень автоматизации на заводе обещает стать одним из самых высоких в отрасли.

Запуск производства намечен на 2027-2028 годы. Это событие может существенно повлиять на структуру поставок комплектующих для российских грузовиков, снизив зависимость от зарубежных производителей и укрепив позиции отечественных брендов на внутреннем рынке. В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к импортным технологиям такой шаг выглядит особенно актуальным.

Интересно, что несмотря на масштаб инвестиций и стратегическую важность проекта, официальные лица пока не раскрывают детали участия КАМАЗ в строительстве. Однако эксперты рынка отмечают, что именно этот производитель заинтересован в развитии собственной базы комплектующих, чтобы обеспечить стабильность поставок и повысить конкурентоспособность своих моделей.

В последние годы КАМАЗ делает ставку на модернизацию модельного ряда и локализацию ключевых компонентов, что позволяет снижать себестоимость и повышать качество продукции. Новые проекты, подобные саратовскому заводу, подтверждают стратегию компании по укреплению технологической независимости и развитию отечественного автопрома.