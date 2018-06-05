5 июня 2018, 13:41
В Саудовской Аравии выдали водительские права первым 10 женщинам
В Генеральном управлении дорожного движения Саудовской Аравии в торжественной обстановке были вручены национальные водительские удостоверения первым женщинам. Сесть за руль на законных основаниях они смогут 24 июня.
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На протяжении полувека Саудовская Аравия оставалось единственной страной, где женщинам не разрешалось водить машину. Наказание за нарушение закона – тюремное заключение или 10 ударов плетью. В последнее время представительницы прекрасного пола неоднократно устраивали акции неповиновения и обращались к королю с просьбой отменить запрет. Они утверждали, что им необходимо самим садиться за руль для решения бытовых вопросов, а не обращаться каждый раз за помощью к мужчине-водителю.
Сейчас, по мнению экспертов, предоставление женщинам права водить автомобиль положительно скажется на взаимоотношениях Саудовской Аравии с другими странами. Ряд глав государств уже назвали указ короля позитивным шагом.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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