5 июня 2018, 13:41

В Саудовской Аравии выдали водительские права первым 10 женщинам

В Генеральном управлении дорожного движения Саудовской Аравии в торжественной обстановке были вручены национальные водительские удостоверения первым женщинам. Сесть за руль на законных основаниях они смогут 24 июня.
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  В Саудовской Аравии выдали водительские права первым 10 женщинам В Саудовской Аравии выдали водительские права первым 10 женщинам В Саудовской Аравии выдали водительские права первым 10 женщинам
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До недавнего времени, в соответствии с законом 1932 года, в Саудовской Аравии женщинам было запрещено водить автомобиль. Причем запрет распространялся как на жительниц страны, так и на иностранок. Осенью 2017 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, снимающий данный запрет. Королевский указ вступает в силу с 24 июня. Более того, скоро женщины при желании смогут управлять не только легковыми автомобилями, но также мотоциклами и грузовиками. Первыми национальные права получили десять женщин, у которых уже были водительские удостоверения других стран (Ливана, Великобритании или Канады). 

На протяжении полувека Саудовская Аравия оставалось единственной страной, где женщинам не разрешалось водить машину. Наказание за нарушение закона – тюремное заключение или 10 ударов плетью. В последнее время представительницы прекрасного пола неоднократно устраивали акции неповиновения и обращались к королю с просьбой отменить запрет. Они утверждали, что им необходимо самим садиться за руль для решения бытовых вопросов, а не обращаться каждый раз за помощью к мужчине-водителю. 

Сейчас, по мнению экспертов, предоставление женщинам права водить автомобиль положительно скажется на взаимоотношениях Саудовской Аравии с другими странами. Ряд глав государств уже назвали указ короля позитивным шагом.

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В Саудовской Аравии выдали водительские права первым 10 женщинам
{{material_119459}}До недавнего времени, в соответствии с законом 1932 года, в Саудовской Аравии женщинам было запрещено водить автомобиль. Причем запрет распространялся как на жительниц страны, так и на иностранок. Осенью 2017 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, снимающий данный запрет. Королевский указ вступает в силу с 24 июня. Более того, скоро женщины при желании смогут управлять не только легковыми автомобилями, но также мотоциклами и грузовиками. Первыми национальные права получили десять женщин, у которых уже были водительские удостоверения других стран (Ливана, Великобритании или Канады). На протяжении полувека Саудовская Аравия оставалось единственной страной, где женщинам не разрешалось водить машину. Наказание за нарушение закона – тюремное заключение или 10 ударов плетью. В последнее время представительницы прекрасного пола неоднократно устраивали акции неповиновения и обращались к королю с просьбой отменить запрет. Они утверждали, что им необходимо самим садиться за руль для решения бытовых вопросов, а не обращаться каждый раз за помощью к мужчине-водителю. Сейчас, по мнению экспертов, предоставление женщинам права водить автомобиль положительно скажется на взаимоотношениях Саудовской Аравии с другими странами. Ряд глав государств уже назвали указ короля позитивным шагом.
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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