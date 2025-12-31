Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 09:39

В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией

Уникальный минивэн для путешествий и жизни — все удобства, автономное питание и зимняя подготовка

В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.

В Саяногорске появился интересный вариант для тех, кто мечтает о свободе передвижения и комфорте на колесах. На продажу выставлен кастенваген, созданный на базе ГАЗель 2020 года выпуска. Этот минивэн не просто транспортное средство, это настоящий дом на колесах, рассчитанный на круглогодичное проживание и длительные путешествия.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,8 литра, развивающим 149 лошадиных сил и механической коробкой передач. Пробег составляет 46 199 километров, привод – задний. Владелец позаботился о зимней эксплуатации: кузов полностью утеплен, пол сделан наклоном и теплым, вентиляция организована с помощью системы Webasto. Для поддержания комфортной температуры установлен фен на 8 кВт.

В салоне предусмотрено все для автономного проживания. Электрооборудование включает два гелевых аккумулятора на 200 ампер-часов, инвертор на 220 вольт мощностью 2,2 кВт, который также обеспечивает функцию зарядного устройства. Для охлаждения воздуха есть штатный боковой кондиционер и дополнительный салонный кондиционер на крыше.

Фото: auto.drom.ru

Безопасность и контроль обеспечивают четыре камеры видеонаблюдения с регистратором и обеспечивают удаленный доступ через интернет благодаря SIM-карте. Водоснабжение организовано с помощью бака для чистой воды на 120 литров, насоса и запасного насоса, а также водонагревателя мощностью 1,5 кВт и энергоаккумулятора. Внутри есть душевая кабина, кухонная мойка и бак для серой воды.

Для удобства проживания в автодоме установлены смарт-телевизор, микроволновая печь, газовая плита и биотуалет. Холодильник-морозилка объемом 50 литров позволяет хранить продукты в дороге. Автомобиль оборудован прицепным устройством и пневмоподвеской на задней оси, что делает поездку более комфортной даже по неровным дорогам.

Все оборудование можно демонтировать, превратив машину обратно в стандартный грузопассажирский фургон. Кто такой автодом подходит тем, ценит независимость, любит путешествовать и не готов жертвовать комфортом даже вдали от цивилизации. В условиях российского климата и дорог подобные решения становятся все более востребованными.

Упомянутые марки: ГАЗ
