10 октября 2019, 00:59
В сентябре снизились продажи машин с пробегом
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В прошлом месяце в России было продано 455 тысяч подержанных автомобилей или на 3% меньше, чем годом ранее. Около четверти отечественного вторичного авторынка приходится на Lada.
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Лидерство с огромным отрывом продолжает удерживать отечественная Lada. В сентябре новых владельцев обрели 111,8 тыс. автомобилей марки. Однако это на 5,5% ниже прошлогодних показателей. Далее в списке самых востребованных подержанных авто следуют два японских бренда. На машинах Toyota остановили свой выбор 50,2 тыс. покупателей (-1,5%). Автомобилям Nissan отдали предпочтение 25,4 тыс. россиян (-3,7%).
Замыкают первую пятерку два корейских автопроизводителя. В сентябре было продано 24,4 тыс. подержанных автомобилей Hyundai. На фоне общего снижения продаж марка понемногу растет (+1,6%) и уже вплотную приблизилась к Nissan. С минимальным отставанием от Hyundai идет Kia, завершившая сентябрь с показателем в 22,9 тыс. автомобилей (+6,1%).
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
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Комментарии пользователей
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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