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10 октября 2019, 00:59

В сентябре снизились продажи машин с пробегом

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В прошлом месяце в России было продано 455 тысяч подержанных автомобилей или на 3% меньше, чем годом ранее. Около четверти отечественного вторичного авторынка приходится на Lada.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж подержанных автомобилей за сентябрь нынешнего года. В отличие от новых автомобилей, которые в сентябре демонстрировали стабильность, продажи машин с пробегом немного снизились (-3%). Но в целом с января по сентябрь на российском вторичном авторынке было продано практически столько же машин, как и год назад – без малого 4 млн единиц (-0,02%).

Лидерство с огромным отрывом продолжает удерживать отечественная Lada. В сентябре новых владельцев обрели 111,8 тыс. автомобилей марки. Однако это на 5,5% ниже прошлогодних показателей. Далее в списке самых востребованных подержанных авто следуют два японских бренда. На машинах Toyota остановили свой выбор 50,2 тыс. покупателей (-1,5%). Автомобилям Nissan отдали предпочтение 25,4 тыс. россиян (-3,7%).

Замыкают первую пятерку два корейских автопроизводителя. В сентябре было продано 24,4 тыс. подержанных автомобилей Hyundai. На фоне общего снижения продаж марка понемногу растет (+1,6%) и уже вплотную приблизилась к Nissan. С минимальным отставанием от Hyundai идет Kia, завершившая сентябрь с показателем в 22,9 тыс. автомобилей (+6,1%).

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АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с коробкой CVT
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiysivokha
Российские дилеры уже принимают заказы на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiysivokha
Выбрать и не ошибиться. Как правильно покупать зимние шины
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiysivokha
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В сентябре снизились продажи машин с пробегом
{{material_127773}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж подержанных автомобилей за сентябрь нынешнего года. В отличие от новых автомобилей, которые в сентябре демонстрировали стабильность, продажи машин с пробегом немного снизились (-3%). Но в целом с января по сентябрь на российском вторичном авторынке было продано практически столько же машин, как и год назад – без малого 4 млн единиц (-0,02%).Лидерство с огромным отрывом продолжает удерживать отечественная Lada. В сентябре новых владельцев обрели 111,8 тыс. автомобилей марки. Однако это на 5,5% ниже прошлогодних показателей. Далее в списке самых востребованных подержанных авто следуют два японских бренда. На машинах Toyota остановили свой выбор 50,2 тыс. покупателей (-1,5%). Автомобилям Nissan отдали предпочтение 25,4 тыс. россиян (-3,7%).Замыкают первую пятерку два корейских автопроизводителя. В сентябре было продано 24,4 тыс. подержанных автомобилей Hyundai. На фоне общего снижения продаж марка понемногу растет (+1,6%) и уже вплотную приблизилась к Nissan. С минимальным отставанием от Hyundai идет Kia, завершившая сентябрь с показателем в 22,9 тыс. автомобилей (+6,1%).
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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