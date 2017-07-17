17 июля 2017, 20:39

В сентябре выйдет «Газель» на «автомате»

Легковой коммерческий транспорт традиционно выпускается с механической КПП. «Группа ГАЗ» решила изменить эту тенденцию и анонсировала выпуск «Газели» на «автомате».
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По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, создание этой новинки обусловлено требованиями рынка. Последнее время автомобильные перевозчики стали активнее интересоваться возможностью установки автоматической коробки переключения передач на городские автобусы и маршрутные такси.

Итогом мониторинга потребностей рынка стал анонс выпуска микроавтобуса на «автомате». Новая модель будет продемонстрирована в сентябре на выставке «КомТранс» в Москве. Представленные экземпляры будут оснащены 6-ступенчатой коробкой передач от голландской компании Punch Powertrain.

В данный момент инженеры «ГАЗ» занимаются разработкой собственной автоматической трансмиссии. Она будет устанавливаться на грузовики «Газон Next» и на автобусы.  Сейчас отечественные микроавтобусы оснащаются 5-ступенчатыми механическими коробками переключения передач.

Комплектации и технические характеристики

ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест3/20
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин121
Объем двигателя2800
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары GAZ, Газель Газель Некст

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Вардан Хачатрян
Форум ГАЗ 3302 Газель
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Денис
Форум ГАЗ 31029
Поменяй зазор на клапанах. Если стоял по книжному переставь и впускные и выпускные на 0.25. Замени свечи и броники. Сними карб и внимательно осмотри прилегание верхней части к нижнейю Если там имеется овал поставь чуть толще прокладку, но не две сразу. Прокладку можно сделать из листового паранита по ...
Александр
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В сентябре выйдет «Газель» на «автомате»
{{material_118399}}По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, создание этой новинки обусловлено требованиями рынка. Последнее время автомобильные перевозчики стали активнее интересоваться возможностью установки автоматической коробки переключения передач на городские автобусы и маршрутные такси.Итогом мониторинга потребностей рынка стал анонс выпуска микроавтобуса на «автомате». Новая модель будет продемонстрирована в сентябре на выставке «КомТранс» в Москве. Представленные экземпляры будут оснащены 6-ступенчатой коробкой передач от голландской компании Punch Powertrain.В данный момент инженеры «ГАЗ» занимаются разработкой собственной автоматической трансмиссии. Она будет устанавливаться на грузовики «Газон Next» и на автобусы.  Сейчас отечественные микроавтобусы оснащаются 5-ступенчатыми механическими коробками переключения передач.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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