В серию так и не попали: 8 незабываемых концептов Lada
Давайте кратко вспомним те тольяттинские прототипы, которые в разные годы демонстрировали новый стиль, свежий дизайн и, если хотите, технологии автомобилей ВАЗ (Lada).
ВАЗ-1121
Была предпринята вторая попытка явить миру «Оку»-2, уже в 2003-м - на той же самой выставке все увидели ходовой макет. 3,4-метровый «микроб» был посажен ан «14-е» колеса, под капотом билось 4-цилиндровое «сердце» ВАЗ-2111, а список «примочек» поражал зевак: электростеклоподъемники, приводы наружных зеркал, электроблокировка дверей и т.п.
Изготовили порядка 10 машин, отправили их на испытания, планировали серийный выпуск, но, как водится, денег на запуск проекта не нашли, и его просто похоронили. Не суждено было реализоваться и планам тогдашнего мэра Москвы Лужкова, он, как говорят, также мечтал поставить «Оку-2» на стапеля «ЗиЛа».
Lada «Родстер»
Прототип массой всего 900 кг, посаженный на шины 205/50 R16, имел множество унифицированных узлов и деталей с серийными «Ладами». Интересным являлось решение убирающейся крыши на крышку багажника, в котором главенствующую роль сыграли наработки фирмы «Збарро».
Автомобилю предложили 2-литровый 4-цилиндровый 16-клапанный мотор ВАЗ-21203 мощностью 105 л.с. с электронноуправляемым впрыском топлива. С таким агрегатом легкий родстер мог разгоняться до «сотни» за 9 секунд и ехать со скоростью 200 км/ч. Мог да не смог…
Lada Revolution 3
Но, как это часто бывает, ничего не срослось, и дальше макета дело не пошло. «Третью Революцию» хотели комплектовать 2-литровым турбодвигателем Renault мощностью 245 л.с. при 6000 об/мин (310 Нм при 5500 об/мин). Заявленный разгон до 100 км/ч - 5,9 секунды. Такая динамика достигнута за счет малого веса (все же использовали легкую пространственную стальную раму и пластиковые панели внешнего облика).
2-местный LR3, рожденный дизайнером Андреем Рузановым, гонщиком Владимиром Бузлановым и инженерами «ТоргМаша», весил чуть больше тонны при длине в 4,2 метра и ширине 1,8 метра. Высота концепта - 1,15 метра. Двери открывались против направления движения. В салоне установлены облегченные сиденья с выраженной фиксацией и поддержкой ног в подколенной зоне. Ремни безопасности - 4-точечные безинерционного типа. Реечный рулевой механизм оснащен ГУР. В паре с мотором должна была работать 6-ступенчатой коробкой передач. Для машины предусмотрели полноприводную трансмиссию.
ВАЗ-2106 «Турист»
Еще один «прогулочный» образец от ВАЗ, разработанный в недрах предприятия, правда, совершенно иной конструктивной концепции. За основу взяли классический седан ВАЗ-2106, который умелыми действиями превратили в пикап, оставив внутри лишь 2 передних кресла. За ними - объемный багажник, в который помещалась палатка и так необходимый в дальнем путешествии скарб. Это была своеобразная палатка: одним краем она крепилась к автомобилю, другим стояла на специальных упорах.
На ВАЗе понимали, что подобного рода «турист» должен был ездить не только по ровному асфальту, поэтому была идея оснастить его системой полного привода. Но одно дело мечты конструкторов, а другое – реальное воплощение с финансовым обеспечением.
Говорят, что созданный в единственном числе ходовой экземпляр «Туриста» несколько лет пожил, правда, не выезжая за ворота ВАЗа. Какое уж там лоно природы…
Lada Rapan
Создатели адресовали машину для поездок в городских и парковых зонах. Вычурность они объяснили тем, что стремились к биодизайну, мол, при конструировании были использованы «свойства живой природы».
Чтобы заставить 900-килограммовый «Рапан» двигаться, придумали 25-киловаттную силовую установку (24 л.с.). Конструкцию двигателя и батареи позаимствовали у экспериментального электрокара на платформе «Оки». Характеристики не самые выдающиеся, поэтому и динамические способности «так себе» - максимальная скорость – не выше 90 км/ч. При этом запас хода составлял 100 км. В основе машины - стальная рама, в которой «покоятся» никель-кадмиевые аккумуляторы. Центр тяжести находится в нижней части.
Площадь остекления впечатляет, ч его стоит, например, крыша-пузырь! В пользу обзорности даже отказались от электропривода боковых стекол. Передние кресла наделены возможностью вращаться, двери открываются назад. Кнопки управления бортовыми функциями и приборы - на руле. При выходе водителя руль вставал вертикально. Увы, все это оказалось недооцененным, и сегодня «моллюск», равно как и LR3, в Музее «АвтоВАЗа».
Lada «Проект C» («Силуэт»)
Над этим седаном или, правильнее будет сказать, над новой переднеприводной платформой для моделей сегмента C+, начали работать в начале нулевых. Заводу хотелось иметь в своей линейке более крупные и вместительные машины, со «взрослыми» моторами. Концептуальное видение своей перспективы – ВАЗ-2116 «Силуэт» - презентовали в 2004-м на мотор-шоу в Москве.
Задумка была неплохая: 1,8-литровый двигатель, свежая механическая коробка передач, задняя «многорычажка», богатый, в сравнении с имеющимися малолитражками, список оборудования. Если бы все выгорело, на свет появились бы универсал, хэтчбек и даже SUV. Но силенок не хватило, а тут еще новый совладелец нарисовался – концерн Renault. Итог плачевный: «Проект C» закрыли, а ниша в сегменте и по сей день свободная.
ВАЗ-2151
Внешне ВАЗ-2151 чем-то напоминал стилистику Fiat Stilo и Ford Fusion. При этом он получился крупнее универсала -2104, к тому же, у него был вместительный 500-литровый багажник (у «четверки» — 375 литров). Сам салон был просторным — впятером в нем было совсем не тесно.
Машине грузоподъемностью 525 кг подготовили двигатель объемом 1,7 литра с впрыском топлива (Euro 3). Это тот самый силовой агрегат, что стали использовать на новой «Ниве» ВАЗ-2123 (впоследствии Chevy Niva). С этим движком -2151 мог передвигаться на скорости до 165 км/ч. Привод пожелали оставить традиционный – на задние колеса.
Маркетологи предприятия все просчитали и вынесли на суд своего руководства, мол, вполне реально выпускать до 120-150 тыс. подобных машин в год. И это при цене не более 4 тыс. долларов. Но их не услышали, заявив, что «денег нет». Сегодня автомобиль там же – в заводском музее.
Lada Peter Turbo
Это еще один экспонат музея «АвтоВАЗа», который некогда был подготовлен к Парижскому мотор-шоу в виде концепта. За счет обтекаемых форм кузова разработчикам удалось достичь коэффициента лобового сопротивления всего 0,2, и сей факт даже оценили зарубежные специалисты.
В отличие от «Рапан», Peter Turbo все же был макетом, по которому можно было судить о стилистических предпочтениях тольяттинских дизайнеров (коллектива дизайнеров НТЦ «АвтоВАЗ» под руководством С. Синельникова) на рубеже третьего тысячелетия.
Рулевая колонка выезжала вместе с приборами из-под поперечины кузова. Интересен блок дверных ручек – этот стильный элемент антуража намекал, что передние двери у концепта открываются по привычной схеме, а вот задние — против хода.
Ни слова не было сказано о том, что находится под капотом концептуального автомобиля. И это всех сильно интриговало, поскольку приставка «турбо» в исполнении отечественного продукта звучала как-то вызывающе. Она же, признаться, искусительна и по сей день.
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