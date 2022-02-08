В Сеть слили видео неудачной посадки F-35
Фото: thedrive.com
Видео показывает трагическую череду событий, которые привели к катастрофе, и лишний раз доказывает, что все может измениться в считанные секунды. В начале видео истребитель F-35C, заходя на посадку, переходит в состояние пониженной мощности, а офицер связи на посадке отчаянно кричит, чтобы пилот добавил мощности. Затем самолет врезается в палубу. Как минимум, одну из основных стоек шасси срезает при ударе, реактивный самолет летит боком вниз по посадочной палубе, оставляя за собой языки пламени, а затем падает в море рядом с авианосцем.
Известно, что пилот успел катапультироваться, позже его достали из воды. На палубе пострадали семь человек команды, троих пришлось госпитализировать. Упавший самолет стараются как можно быстрее поднять из моря. Рядом рыщут китайские военные.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
- 3 960 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 680 000 РOpel Meriva 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий