5 июня 2018, 12:43
В Сеть утекли официальные фото нового BMW X5
В распоряжении издания «Авторевю» оказались официальные изображения кроссовера BMW X5 четвертого поколения. Премьера новинки ожидается в этом году, но точная дата пока не называется.
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Основные изменения ждут внутри. Новую генерацию построят на другой модульной платформе. Новая архитектура CLAR ранее легла в основу новых 5- и 7-Series. Ожидается, что кроссовер со сменой поколения «скинет» лишних 200 килограмм. Кроме того, новинка получит пневмоподвеску и систему «интегрального активного рулевого управления». Благодаря чему инженеры обещают уникальные ходовые характеристики по сравнению с другими автомобилями своего класса.
Моторная гамма нового BMW будет отличаться в зависимости от рынка сбыта. В нее войдут четырех-, шести- и восьмицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, мощностью от 231 л.с. у 2-литрового дизеля до 600 л.с. у 4,4-литровой «восьмерки» от версии Х5 М.
Дата публичного дебюта BMW X5 пока официально не назначена. Но на днях пресс-служба компании сообщила, что BMW привезет на Парижский автосалон сразу две новинки. По предварительной информации, это будут кроссовер X5 и родстер Z4.
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