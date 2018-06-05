5 июня 2018, 12:43

В Сеть утекли официальные фото нового BMW X5

В распоряжении издания «Авторевю» оказались официальные изображения кроссовера BMW X5 четвертого поколения. Премьера новинки ожидается в этом году, но точная дата пока не называется.
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В Сеть утекли официальные фото нового BMW X5 BMW X5
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Новый BMW X5, получивший внутренний индекс G05, внешне изменился не слишком сильно. На фотографиях представлена модификация X5 30d xDrive со спортивным пакетом M, который подразумевает более агрессивные бамперы и массивные патрубки выпускной системы. Главное отличие нового кроссовера – увеличенные «ноздри» радиаторной решетки, которые теперь «срослись» друг с другом хромированной окантовкой. Кроме того, у X5 иная форма головной оптики и противотуманных фар. А задние фонари стали тоньше, в стиле младшей модели Х4.

Основные изменения ждут внутри. Новую генерацию построят на другой модульной платформе. Новая архитектура CLAR ранее легла в основу новых 5- и 7-Series. Ожидается, что кроссовер со сменой поколения «скинет» лишних 200 килограмм. Кроме того, новинка получит пневмоподвеску и систему «интегрального активного рулевого управления». Благодаря чему инженеры обещают уникальные ходовые характеристики по сравнению с другими автомобилями своего класса.

Моторная гамма нового BMW будет отличаться в зависимости от рынка сбыта. В нее войдут четырех-, шести- и восьмицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, мощностью от 231 л.с. у 2-литрового дизеля до 600 л.с. у 4,4-литровой «восьмерки» от версии Х5 М.
 
Дата публичного дебюта BMW X5 пока официально не назначена. Но на днях пресс-служба компании сообщила, что BMW привезет на Парижский автосалон сразу две новинки. По предварительной информации, это будут кроссовер X5 и родстер Z4.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Николай
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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В Сеть утекли официальные фото нового BMW X5
{{material_123406}}Новый BMW X5, получивший внутренний индекс G05, внешне изменился не слишком сильно. На фотографиях представлена модификация X5 30d xDrive со спортивным пакетом M, который подразумевает более агрессивные бамперы и массивные патрубки выпускной системы. Главное отличие нового кроссовера – увеличенные «ноздри» радиаторной решетки, которые теперь «срослись» друг с другом хромированной окантовкой. Кроме того, у X5 иная форма головной оптики и противотуманных фар. А задние фонари стали тоньше, в стиле младшей модели Х4.Основные изменения ждут внутри. Новую генерацию построят на другой модульной платформе. Новая архитектура CLAR ранее легла в основу новых 5- и 7-Series. Ожидается, что кроссовер со сменой поколения «скинет» лишних 200 килограмм. Кроме того, новинка получит пневмоподвеску и систему «интегрального активного рулевого управления». Благодаря чему инженеры обещают уникальные ходовые характеристики по сравнению с другими автомобилями своего класса.Моторная гамма нового BMW будет отличаться в зависимости от рынка сбыта. В нее войдут четырех-, шести- и восьмицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, мощностью от 231 л.с. у 2-литрового дизеля до 600 л.с. у 4,4-литровой «восьмерки» от версии Х5 М. Дата публичного дебюта BMW X5 пока официально не назначена. Но на днях пресс-служба компании сообщила, что BMW привезет на Парижский автосалон сразу две новинки. По предварительной информации, это будут кроссовер X5 и родстер Z4.
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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