Lotus готовит революционный гибрид Eletre – новый уровень мощности и технологий

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 11:21

В сеть утекли первые официальные фото гибридного Lotus Eletre с мощностью свыше 900 л.с

Появились первые снимки гибридного Lotus Eletre. Внешность почти не изменилась, но внутри скрывается нечто особенное. Модель обещает ошеломляющую мощность. Ожидается, что новинка удивит даже самых искушенных автолюбителей. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете.

Появились первые снимки гибридного Lotus Eletre. Внешность почти не изменилась, но внутри скрывается нечто особенное. Модель обещает ошеломляющую мощность. Ожидается, что новинка удивит даже самых искушенных автолюбителей. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете.

В автомобильном мире разгорается новый скандал: в интернет просочились официальные фотографии гибридного кроссовера Lotus Eletre, который готовится к выходу на рынок. Несмотря на то, что экстерьер автомобиля практически не претерпевает изменений по сравнению с европейским уровнем, основные сюрпризы скрываются под капотом. Как сообщает Autoevolution, Lotus готовит настоящее переосмысление для поклонников высоких технологий и скорости.

Судя по снимкам, на корме автомобиля появился новый шильдик «Eletre For-Me», что может свидетельствовать о особой модификации модели. Главная интрига – силовая установка. Впервые в истории бренда кроссовер получил гибридную систему, сочетающую 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и электромоторы. Такая комбинация позволит увеличить мощность свыше 900 лошадиных сил, что выводит Lotus Eletre в разряд гиперкаров среди кроссоверов.

Внешне Lotus Eletre сохранили узнаваемые черты: агрессивный передний бампер, массивные воздухозаборники и характерную светодиодную оптику. Однако инженеры сосредоточились на технической начинке. Предполагается, что гибридная версия получит полный привод и систему управления тягой, что обеспечит не только впечатляющую ожидаемую динамику, но и высокую эффективность на любых дорогах.

Пока производитель не раскрывает всех подробностей, но инсайдеры уверяют: Lotus Eletre For-Me станет одной из самых мощных и технологичных моделей в своем классе. Ожидается, что разгон до 100 км/ч составит менее 3 секунд, а запас хода на электротяге превысит 100 километров. Кроме того, автомобиль получит расширенный набор электронных ассистентов и премиальную отделку салона.

Появление гибридного Eletre – важный шаг для Lotus, который традиционно ассоциировался с легкими спортивными автомобилями. Новый бренд выходит на новый уровень, поскольку в нем участвуют не только драйв, но и современные экологически чистые технологии. Официальная премьера модели состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся уже в следующем году. Автомобиль получил акцент на конкуренцию с мощными кроссоверами премиум-сегмента.

