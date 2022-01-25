В Сеть выложили фото нового Toyota Sequoia: внедорожник выглядит очень достойно
Автомобиль Sequoia третьего поколения основан на той же архитектуре, что и новейшая модель Toyota Tundra. Ожидается, что новый внедорожник будет более экономичным, безопасным, умным и в целом лучшим, чем любой из его предшественников.
Японский автопроизводитель на прошлой неделе показал пару изображений нового внедорожника. На фото можно было увидеть только часть задней двери и небольшую заднюю панель, но даже по этим изображениям можно было понять, что дизайн обновленного Toyota Sequoia будет немного отличаться от своих предшественников.
Поскольку Sequoia по дизайну всегда была похожа на Tundra, можно предположить, что у обоих автомобилей будет схожая переднюю панель, как видно на одном из снимков. По сути, Toyota Sequoia можно описать как внедорожный вариант Toyota Tundra. Даже собирать оба автомобиля компания Toyota будет на собственном заводе в американском городе Сан-Антонио.
В автомобиле Sequoia используется рамная платформа пикапа Tundra, у него же позаимствована линейка моторов. Новая Sequoia будет поставляться с двигателем V6 мощностью 389 лошадиных сил с двойным турбонаддувом в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Также будет использована гибридная система i-Force, также уже установленная на пикапе Tundra. В этой системе двигатель внутреннего сгорания работает в паре с электромотором, совокупная мощность которых составляет 437 лошадиных сил.
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