22 марта 2018, 12:01
В сеть выложили видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий компании Uber, насмерть сбил женщину-пешехода. Это первый случай за все время тестирования машин с автономным управлением. В сети появилось видео c камер автомобиля.
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С другой стороны, возникает вопрос – почему многочисленные сканеры, лидары и датчики автопилота не заметили ее на дороге раньше. Ведь женщина не внезапно выскочила под колеса, а не спеша пересекала проезжую часть с противоположной стороны. Конечно, темная одежда сделала ее невидимой для камер, но радары не должны зависеть от уровня освещенности.
Этот инцидент отчасти напоминает ДТП во Флориде, произошедшее два года назад, в мае 2016 года. Tesla Model S двигалась по шоссе в режиме автопилота, когда поперек движения выехала фура с полуприцепом. Ни автопилот, ни водитель не заметили светлый грузовик, который слился с пейзажем в яркий солнечный день. В итоге, Tesla на полном ходу въехала под прицеп. Водитель погиб на месте. По иронии судьбы за рулем электрокара находился 40-летний Джошуа Браун, энтузиаст электрического транспорта и друг компании Tesla Motors. За месяц до смертельной аварии Браун выложил в сеть ролик о том, как автопилот Tesla спас его от столкновения с грузовиком.
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Комментарии пользователей
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