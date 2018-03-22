22 марта 2018, 12:01

В сеть выложили видео смертельного ДТП с беспилотником Uber

Беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий компании Uber, насмерть сбил женщину-пешехода. Это первый случай за все время тестирования машин с автономным управлением. В сети появилось видео c камер автомобиля.
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Внедорожник Volvo XC90 в режиме автономного управления сбил насмерть женщину-пешехода, пересекавшую проезжую ...
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Поздним вечером в воскресенье кроссовер в режиме автономного управления тестировали на улицах города Темпе в Аризоне. На водительском месте сидел сотрудник Uber, который должен был в случае необходимости взять управление автомобилем на себя. Водитель признан невиновным в аварии. По мнению полиции, даже если бы он самостоятельно управлял автомобилем или просто смотрел на дорогу, то все равно трагедии бы избежать не удалось.  Женщина в темной одежде на неосвещенной трассе внезапно появилась в свете фар.

С другой стороны, возникает вопрос – почему многочисленные сканеры, лидары и датчики автопилота не заметили ее на дороге раньше. Ведь женщина не внезапно выскочила под колеса, а не спеша пересекала проезжую часть с противоположной стороны. Конечно, темная одежда сделала ее невидимой для камер, но радары не должны зависеть от уровня освещенности.

Этот инцидент отчасти напоминает ДТП во Флориде, произошедшее два года назад, в мае 2016 года. Tesla Model S двигалась по шоссе в режиме автопилота, когда поперек движения выехала фура с полуприцепом. Ни автопилот, ни водитель не заметили светлый грузовик, который слился с пейзажем в яркий солнечный день. В итоге, Tesla на полном ходу въехала под прицеп. Водитель погиб на месте. По иронии судьбы за рулем электрокара находился 40-летний Джошуа Браун, энтузиаст электрического транспорта и друг компании Tesla Motors. За месяц до смертельной аварии Браун выложил в сеть ролик о том, как автопилот Tesla спас его от столкновения с грузовиком.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Беспилотный автомобиль впервые сбил насмерть пешехода
до наших дорог они не скоро доедут, у нас пока люди людей сбивают
Nikolay Nickolaevich
Volvo XC90: и вновь легкий лоск
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
stomalex
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В сеть выложили видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
{{material_122836}}Поздним вечером в воскресенье кроссовер в режиме автономного управления тестировали на улицах города Темпе в Аризоне. На водительском месте сидел сотрудник Uber, который должен был в случае необходимости взять управление автомобилем на себя. Водитель признан невиновным в аварии. По мнению полиции, даже если бы он самостоятельно управлял автомобилем или просто смотрел на дорогу, то все равно трагедии бы избежать не удалось.  Женщина в темной одежде на неосвещенной трассе внезапно появилась в свете фар.С другой стороны, возникает вопрос – почему многочисленные сканеры, лидары и датчики автопилота не заметили ее на дороге раньше. Ведь женщина не внезапно выскочила под колеса, а не спеша пересекала проезжую часть с противоположной стороны. Конечно, темная одежда сделала ее невидимой для камер, но радары не должны зависеть от уровня освещенности.Этот инцидент отчасти напоминает ДТП во Флориде, произошедшее два года назад, в мае 2016 года. Tesla Model S двигалась по шоссе в режиме автопилота, когда поперек движения выехала фура с полуприцепом. Ни автопилот, ни водитель не заметили светлый грузовик, который слился с пейзажем в яркий солнечный день. В итоге, Tesla на полном ходу въехала под прицеп. Водитель погиб на месте. По иронии судьбы за рулем электрокара находился 40-летний Джошуа Браун, энтузиаст электрического транспорта и друг компании Tesla Motors. За месяц до смертельной аварии Браун выложил в сеть ролик о том, как автопилот Tesla спас его от столкновения с грузовиком.
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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