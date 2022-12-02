В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля

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Многие из вас знают фокус со скатертью. Ее надо сдернуть со стола настолько быстро, чтобы вся посуда осталась на месте целой и невредимой. Недостаточно резкое движение приведет к тому, что тарелки и бокалы полетят на пол и разобьются вдребезги. Именно этот трюк взяли за основу инициаторы нового челленджа.

Один конец длинной веревки привязывают к спорткару, а другой – к скатерти. Если автомобиль успеет набрать приличную скорость, скатерть слетит со стола без вреда для посуды. В противном случае владелец спорткара получит гору разбитой посуды в комплекте с уязвленным самолюбием. За последний месяц в Сети появилось множество смешных видео с хэштегом #tableclothchallenge. Владельцы самых разных автомобилей бросают вызов законам физики. Успеха добились Audi R8, Chevrolet C7 Corvette Z06 и даже универсал BMW 5-Series. Неудача постигла Tesla Model 3, BMW M4 и Mercedes-AMG S63.

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