В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Один конец длинной веревки привязывают к спорткару, а другой – к скатерти. Если автомобиль успеет набрать приличную скорость, скатерть слетит со стола без вреда для посуды. В противном случае владелец спорткара получит гору разбитой посуды в комплекте с уязвленным самолюбием. За последний месяц в Сети появилось множество смешных видео с хэштегом #tableclothchallenge. Владельцы самых разных автомобилей бросают вызов законам физики. Успеха добились Audi R8, Chevrolet C7 Corvette Z06 и даже универсал BMW 5-Series. Неудача постигла Tesla Model 3, BMW M4 и Mercedes-AMG S63.
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01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
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28.11.2022, 12:23
Новый премьер-министр Малайзии урезал зарплату министрам и отказался от служебного Mercedes S600
На недавних выборах в Малайзии ни одна из партий не смогла получить большинства мест в парламенте, что чуть было не обернулось для страны серьезным политическим кризисом. Конкурирующие партии не смогли сформировать правительство, назначать премьер-министра пришлось королю.Читать далее
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11.11.2022, 08:18
На испытаниях нового экологичного топлива водители жаловались на вонь и резь в глазах
Японская гоночная серия спортивных автомобилей Super GT планирует заменить в своих спорткарах ископаемое топливо синтетическим и углеродно-нейтральным. Автомобили на новом экологически чистом топливе едут нормально, но водители заметили некоторые странности.Читать далее
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28.10.2022, 11:28
Джо Байден разогнал свой Corvette Stingray 1967 года выпуска до 190 км/ч
Возможно, скорость не самая запредельная, скажете вы. Наверное, так и есть, но в этом сюжете есть одно «но»: президенту США 79 лет. Свою «молодецкую» удаль Байден продемонстрировал в рамках драг-заезда, где соперником выступил Майкл Пауэлл. Также на Stingray, только 2015 года выпуска.Читать далее
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25.10.2022, 00:02
Удивительно, но факт: Tesla снизила цены на Model Y и Model 3
Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
-
14.10.2022, 09:43
Трансформатор рухнул на кабину грузовика после смертельного полета Chevrolet (видео)
Водитель Chevrolet Corvette серьезно превысил скорость, не справился с управлением и снес опору линии электропередачи вместе с тяжелым трансформатором. Спорткар разорвало на куски, и трансформатор раздавил кабину проезжавшего мимо грузовика.Читать далее
-
01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
-
28.11.2022, 12:23
Новый премьер-министр Малайзии урезал зарплату министрам и отказался от служебного Mercedes S600
На недавних выборах в Малайзии ни одна из партий не смогла получить большинства мест в парламенте, что чуть было не обернулось для страны серьезным политическим кризисом. Конкурирующие партии не смогли сформировать правительство, назначать премьер-министра пришлось королю.Читать далее
-
11.11.2022, 08:18
На испытаниях нового экологичного топлива водители жаловались на вонь и резь в глазах
Японская гоночная серия спортивных автомобилей Super GT планирует заменить в своих спорткарах ископаемое топливо синтетическим и углеродно-нейтральным. Автомобили на новом экологически чистом топливе едут нормально, но водители заметили некоторые странности.Читать далее
-
28.10.2022, 11:28
Джо Байден разогнал свой Corvette Stingray 1967 года выпуска до 190 км/ч
Возможно, скорость не самая запредельная, скажете вы. Наверное, так и есть, но в этом сюжете есть одно «но»: президенту США 79 лет. Свою «молодецкую» удаль Байден продемонстрировал в рамках драг-заезда, где соперником выступил Майкл Пауэлл. Также на Stingray, только 2015 года выпуска.Читать далее
-
25.10.2022, 00:02
Удивительно, но факт: Tesla снизила цены на Model Y и Model 3
Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
-
14.10.2022, 09:43
Трансформатор рухнул на кабину грузовика после смертельного полета Chevrolet (видео)
Водитель Chevrolet Corvette серьезно превысил скорость, не справился с управлением и снес опору линии электропередачи вместе с тяжелым трансформатором. Спорткар разорвало на куски, и трансформатор раздавил кабину проезжавшего мимо грузовика.Читать далее
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