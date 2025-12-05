Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 12:12

В Сети обсуждают новый внедорожный концепт на базе LADA Niva от 2050.LAB

Неожиданный дизайн и буря эмоций: как восприняли свежий проект на базе Нивы – мнение разделилось

В Сети обсуждают новый внедорожный концепт на базе LADA Niva от 2050.LAB

В интернете появился необычный концепт-кар на базе LADA Niva. Его дизайн вызвал споры среди автолюбителей. Проект разработал молодой дизайнер из 2050.LAB. Официальной реакции от АвтоВАЗа пока нет. Подробности – в нашем материале.

В автомобильном сообществе разгорелись жаркие споры после показа в Сети концепта внедорожника, созданного на базе легендарной LADA Niva. Необычный проект был впервые показан на конференции Design Day 2050, где его представил молодой дизайнер Николай Горбовский, сотрудник центра промышленного дизайна и инноваций 2050.LAB.

Автомобиль сразу обратил внимание на свой нестандартный внешний вид. Многие сторонники классической «Нивы» были удивлены изысканными решениями в дизайне. Некоторые автолюбители даже сравнили новый облик с чертами «Запорожца», посчитав, что в нем мало что осталось от привычных форм отечественного внедорожника. Впрочем, нашлись и те, кто отметили: главное в машине – ее техническая начинка и функциональность, а к внешности можно привыкнуть со временем.

На данный момент концепция не была официально представлена ​​представителями АвтоВАЗа, поэтому реакция завода пока неизвестна. Однако обсуждение в интернете не утихает: одни считают проект слишком радикальным, другие видят в нем свежий взгляд на развитие отечественного автопрома. В любом случае равнодушных к новинке практически не осталось.

По информации-пресс-службы 2050.ЛАБ, автором концепции стал Николай Горбовский – аспирант МИСиС и начинающий дизайнер. Его работа стала частью программы по поиску новых идей для развития российских внедорожников. Пока неизвестно, будет ли проект развиваться дальше или останется лишь экспериментом, но уже сейчас ясно: подобные инициативы вызывают живой интерес и бурю эмоций среди автолюбителей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Добавить в избранное на сайте

