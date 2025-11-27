Рендер нового Hyundai Tucson 2027 удивил фанатов — но реальный кроссовер будет совсем другим

27 ноября 2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.
Пока инженеры Hyundai продолжают тестировать новое поколение Tucson, в сети уже обсуждают необычный рендер, который не имеет ничего общего с реальным автомобилем. Художник решил пофантазировать и создал цифровое изображение, полностью игнорируя свежие шпионские снимки и реальные тенденции в дизайне марки. В результате получился кроссовер, который вряд ли когда-либо появится на дорогах.
Визуализация, появившаяся на одном из популярных автомобильных каналов, основана на текущем поколении Tucson, но с заметными преувеличениями и вымышленными деталями. Фронтальная часть выглядит слишком агрессивно, а линии кузова — чрезмерно острыми. На самом деле, будущий Tucson будет напоминать уменьшенную версию Santa Fe: с более плоской передней частью, новыми светодиодными фарами и компактной решеткой. Капот станет другим, а профиль получит более строгие и прямые линии, что придаст автомобилю солидности. Окантовка колесных арок станет менее заметной, а задние боковые окна — крупнее. Задняя часть пока не раскрыта, но ожидаются вертикальные фонари, которые визуально вытянут кроссовер вверх.
Внутри тоже произойдут серьезные перемены. Интерьер будет выполнен в духе новых моделей Hyundai, например, Ioniq 3. Ожидается появление тонкой цифровой панели приборов за рулем и большого планшета мультимедийной системы по центру, как у Tesla. Такой подход сделает салон более современным и технологичным. В отличие от рендера, где оба экрана объединены под одним стеклом, в серийной версии они будут разделены.
Что касается техники, то в моторной гамме появится как минимум один подзаряжаемый гибрид. Для европейского рынка дизельные версии исчезнут. Самой интересной новинкой станет спортивная модификация Tucson N, которая, по слухам, получит более 300 лошадиных сил. Такой вариант сможет конкурировать с Toyota RAV4 GR Sport, где гибридная установка выдает 320 сил. Однако спортивная версия появится не сразу, а спустя год-два после выхода основной модели.
Официальная премьера нового поколения Hyundai Tucson ожидается в 2026 году. Первые автомобили поступят в салоны Северной Америки уже как модели 2027 года. До этого момента поклонникам марки остается только следить за новостями и не верить фантазиям художников, которые далеки от реальности.
