Такую «Искру» вы еще не видели: чем удивляет универсал в цвете «Фламенко»?

12 декабря 2025, 16:41
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?
В телеграм-канале RCI News появились снимки весьма нетривиального экземпляра новой Lada Iskra. Речь идет об универсале в исполнении SW Cross, который запечатлели в ярком и редком для моделей АвтоВАЗа цвете «Фламенко», представляющем собой насыщенный бордовый металлик. Такие автомобили действительно являются редкостью на дорогах, и на то есть вполне прозаичная причина.
Дело в том, что цветовая палитра нового семейства «Искра» включает всего два бесплатных варианта окраски кузова - это базовые белый и черный эмали. За любой другой цвет, включая эффектный «Фламенко», а также другие металлики вроде «Капитана» или «Борнео», производитель просит доплату. Эта сумма составляет 20 000 рублей. Большинство покупателей бюджетных автомобилей предпочитают экономить, выбирая стандартные цвета, поэтому появление на публике машины в ярком исполнении всегда привлекает повышенное внимание.
Само семейство Lada Iskra, пришедшее на смену ветерану «Гранте», представлено тремя типами кузова. Покупателям доступны классический седан, стандартный универсал SW и его вседорожная версия SW Cross. Последняя отличается от обычного универсала увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом из неокрашенного пластика по периметру кузова и оригинальными бамперами. Такая модификация ориентирована на тех, кто ценит практичность и часто передвигается по дорогам с неидеальным покрытием или выезжает на природу.
Под капотом у Lada Iskra могут быть установлены два варианта бензиновых двигателей. Базовым является хорошо знакомый 8-клапанный мотор обьемом 1,6 литра, развивающий 90 лошадиных сил. Он работает в паре исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Более дорогая альтернатива - 16-клапанный двигатель того же объема мощностью 106 лошадиных сил. Для него предусмотрено два типа трансмиссии: либо 6-ступенчатая «механика», либо современный вариатор, который обеспечивает плавность хода и удобство в городских пробках.
Что касается стоимости, то рекомендованные розничные цены на семейство Lada Iskra находятся в вилке от 1,25 до 1,8 миллиона рублей в зависимости от типа кузова, двигателя и комплектации. Однако, как отмечает издание, сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести новинку с существенной выгодой. В рамках предновогодней акции АвтоВАЗ снизил цены, и стоимость базовых версий «Искры» временно опустилась ниже психологически важной отметки в 1 миллион рублей.
Похожие материалы Лада
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
04.12.2025, 16:41
LADA Iskra удивляет: где россияне чаще всего ставят новинку на учет
LADA Iskra неожиданно распределяет продажи по регионам. Москва и Петербург не в лидерах. Самые активные покупатели оказались совсем не там, где ждали. Подробности статистики удивят даже знатоков рынка.Читать далее
-
04.12.2025, 15:28
Из чего собрана Lada Iskra: детальный разбор новинки от АвтоВАЗа
Новая Lada Iskra уже здесь. Эксперты изучили ее компоненты. Что скрывается под капотом? Автомобиль оказался очень интересным. В нем много неожиданных решений. Узнайте всю правду о новинке.Читать далее
-
26.11.2025, 11:14
Производство на АГР в Петербурге: Solaris и Jaecoo бьют рекорды в 2025 году
На заводе АГР в Петербурге ожидается резкий рост производства. Solaris и Jaecoo выходят на новый уровень. Сколько еще хватит запасов? В декабре возможны неожиданные новости из Кореи.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
18.11.2025, 14:33
Универсалы Lada Iskra получили оцинкованную крышу для защиты от ржавчины
Волжский автозавод внедрил важное улучшение. Новые универсалы получили особую защиту. Это решает давнюю проблему автовладельцев. Теперь перевозка грузов стала безопаснее. Ржавчина больше не страшна. Узнайте все подробности о новой технологии.Читать далее
-
13.10.2025, 14:06
В России дебютировали Lada Iskra и Aura работающие на природном газе
В северной столице показали необычные автомобили. Это перспективные модели отечественного автопрома. Они получили заводское газовое оборудование. Машины скоро могут появиться в продаже. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
13.10.2025, 12:11
АвтоВАЗ показал, как закаляли Lada Iskra перед запуском в серийное производство
Новая модель прошла серьезную проверку. Инженеры создали для нее суровые условия. Автомобиль проехал тысячи километров. Тесты имитировали весь срок службы. Запас прочности оказался очень высоким. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.10.2025, 11:29
Владельцы каких машин чаще всего меняют их на новую Lada Iskra
Новинка АвтоВАЗа вызвала большой интерес. Покупатели активно сдают свои автомобили в трейд-ин. Дилеры поделились первой статистикой обмена. Какие машины уходят в прошлое? Ответ может вас сильно удивить.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
04.12.2025, 16:41
LADA Iskra удивляет: где россияне чаще всего ставят новинку на учет
LADA Iskra неожиданно распределяет продажи по регионам. Москва и Петербург не в лидерах. Самые активные покупатели оказались совсем не там, где ждали. Подробности статистики удивят даже знатоков рынка.Читать далее
-
04.12.2025, 15:28
Из чего собрана Lada Iskra: детальный разбор новинки от АвтоВАЗа
Новая Lada Iskra уже здесь. Эксперты изучили ее компоненты. Что скрывается под капотом? Автомобиль оказался очень интересным. В нем много неожиданных решений. Узнайте всю правду о новинке.Читать далее
-
26.11.2025, 11:14
Производство на АГР в Петербурге: Solaris и Jaecoo бьют рекорды в 2025 году
На заводе АГР в Петербурге ожидается резкий рост производства. Solaris и Jaecoo выходят на новый уровень. Сколько еще хватит запасов? В декабре возможны неожиданные новости из Кореи.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
18.11.2025, 14:33
Универсалы Lada Iskra получили оцинкованную крышу для защиты от ржавчины
Волжский автозавод внедрил важное улучшение. Новые универсалы получили особую защиту. Это решает давнюю проблему автовладельцев. Теперь перевозка грузов стала безопаснее. Ржавчина больше не страшна. Узнайте все подробности о новой технологии.Читать далее
-
13.10.2025, 14:06
В России дебютировали Lada Iskra и Aura работающие на природном газе
В северной столице показали необычные автомобили. Это перспективные модели отечественного автопрома. Они получили заводское газовое оборудование. Машины скоро могут появиться в продаже. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
13.10.2025, 12:11
АвтоВАЗ показал, как закаляли Lada Iskra перед запуском в серийное производство
Новая модель прошла серьезную проверку. Инженеры создали для нее суровые условия. Автомобиль проехал тысячи километров. Тесты имитировали весь срок службы. Запас прочности оказался очень высоким. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.10.2025, 11:29
Владельцы каких машин чаще всего меняют их на новую Lada Iskra
Новинка АвтоВАЗа вызвала большой интерес. Покупатели активно сдают свои автомобили в трейд-ин. Дилеры поделились первой статистикой обмена. Какие машины уходят в прошлое? Ответ может вас сильно удивить.Читать далее
- 1 739 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 709 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 629 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 689 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 669 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 609 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 269 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 489 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 519 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве
- 1 429 000 РВАЗ (Lada) Iskra 2025 в Москве