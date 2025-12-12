Такую «Искру» вы еще не видели: чем удивляет универсал в цвете «Фламенко»?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 16:41

В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?

В телеграм-канале RCI News появились снимки весьма нетривиального экземпляра новой Lada Iskra. Речь идет об универсале в исполнении SW Cross, который запечатлели в ярком и редком для моделей АвтоВАЗа цвете «Фламенко», представляющем собой насыщенный бордовый металлик. Такие автомобили действительно являются редкостью на дорогах, и на то есть вполне прозаичная причина.

Дело в том, что цветовая палитра нового семейства «Искра» включает всего два бесплатных варианта окраски кузова - это базовые белый и черный эмали. За любой другой цвет, включая эффектный «Фламенко», а также другие металлики вроде «Капитана» или «Борнео», производитель просит доплату. Эта сумма составляет 20 000 рублей. Большинство покупателей бюджетных автомобилей предпочитают экономить, выбирая стандартные цвета, поэтому появление на публике машины в ярком исполнении всегда привлекает повышенное внимание.

Само семейство Lada Iskra, пришедшее на смену ветерану «Гранте», представлено тремя типами кузова. Покупателям доступны классический седан, стандартный универсал SW и его вседорожная версия SW Cross. Последняя отличается от обычного универсала увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом из неокрашенного пластика по периметру кузова и оригинальными бамперами. Такая модификация ориентирована на тех, кто ценит практичность и часто передвигается по дорогам с неидеальным покрытием или выезжает на природу.

Под капотом у Lada Iskra могут быть установлены два варианта бензиновых двигателей. Базовым является хорошо знакомый 8-клапанный мотор обьемом 1,6 литра, развивающий 90 лошадиных сил. Он работает в паре исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Более дорогая альтернатива - 16-клапанный двигатель того же объема мощностью 106 лошадиных сил. Для него предусмотрено два типа трансмиссии: либо 6-ступенчатая «механика», либо современный вариатор, который обеспечивает плавность хода и удобство в городских пробках.

Что касается стоимости, то рекомендованные розничные цены на семейство Lada Iskra находятся в вилке от 1,25 до 1,8 миллиона рублей в зависимости от типа кузова, двигателя и комплектации. Однако, как отмечает издание, сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести новинку с существенной выгодой. В рамках предновогодней акции АвтоВАЗ снизил цены, и стоимость базовых версий «Искры» временно опустилась ниже психологически важной отметки в 1 миллион рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
