Не прошли мимо: как дизайнеры видят будущее Lamborghini — мало кто знает, что обсуждается вариант компактного кроссовера

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 января 2026, 05:26

В сети показали рендер компактного кроссовера Lamborghini нового поколения

Виртуальный рендер компактного кроссовера Lamborghini, который может появиться ниже Urus, вызвал оживленную дискуссию среди поклонников марки. Дизайн с острыми линиями и необычной задней частью намекает на возможные тренды в премиальном сегменте SUV.

Виртуальный рендер компактного кроссовера Lamborghini, который может появиться ниже Urus, вызвал оживленную дискуссию среди поклонников марки. Дизайн с острыми линиями и необычной задней частью намекает на возможные тренды в премиальном сегменте SUV.

Когда Lamborghini выпустила Urus, это стало настоящим событием для рынка: вслед за итальянцами свои кроссоверы представили Aston Martin и Ferrari. Теперь в автомобильных кругах активно обсуждается возможность появления у Lamborghini четвертой модели - и все чаще речь заходит о более компактном SUV, который мог бы занять нишу ниже Urus.

Пока официальных заявлений нет, но дизайнеры и энтузиасты не устают фантазировать. Один из свежих примеров - цифровой рендер, который получил условное имя Lamborghini Urus 2028. Автор концепта предложил свой взгляд на то, каким может быть младший кроссовер марки. Внешность получилась весьма агрессивной: длинный капот, фирменный острый нос, выразительные линии кузова, угловатая оптика с интегрированными дневными ходовыми огнями. Задние ручки дверей спрятаны, боковые окна короткие, крыша с плавным изгибом, а корма напоминает Jaguar - с массивными патрубками выхлопа, сложным диффузором и крошечным задним стеклом.

В профиль автомобиль выглядит динамично и даже немного дерзко. Толстые задние стойки и приличный дорожный просвет намекают на практичность, хотя вряд ли такой Lamborghini будет часто выезжать за пределы асфальта. Белый цвет кузова и узнаваемые колесные диски делают рендер узнаваемым, но в то же время свежим. В целом, концепт не претендует на звание самой красивой машины в истории марки, но определенно способен привлечь внимание и занять свою нишу среди компактных премиальных SUV.

Интересно, что подобные идеи появляются не впервые: за последние годы в сети появлялись десятки фантазий на тему «маленького Urus». Однако именно сейчас, когда рынок роскошных кроссоверов продолжает расти, такой шаг кажется логичным. Компактный Lamborghini мог бы стать ответом на запросы тех, кто хочет выделяться, но не готов мириться с габаритами и ценой Urus.

Большинству автолюбителей ближе идея гиперседана с атмосферным V12 и без всяких электромоторов, если уж речь идет о расширении модельного ряда Lamborghini. Но если итальянцы все же решатся на компактный кроссовер, возможно - конкуренты не заставят себя ждать, и мы увидим новую волну экзотических SUV в премиум-сегменте.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
Упомянутые марки: Lamborghini
