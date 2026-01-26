Не прошли мимо: как дизайнеры видят будущее Lamborghini — мало кто знает, что обсуждается вариант компактного кроссовера

26 января 2026, 05:26
В сети показали рендер компактного кроссовера Lamborghini нового поколения
В сети показали рендер компактного кроссовера Lamborghini нового поколения
Виртуальный рендер компактного кроссовера Lamborghini, который может появиться ниже Urus, вызвал оживленную дискуссию среди поклонников марки. Дизайн с острыми линиями и необычной задней частью намекает на возможные тренды в премиальном сегменте SUV.
Когда Lamborghini выпустила Urus, это стало настоящим событием для рынка: вслед за итальянцами свои кроссоверы представили Aston Martin и Ferrari. Теперь в автомобильных кругах активно обсуждается возможность появления у Lamborghini четвертой модели - и все чаще речь заходит о более компактном SUV, который мог бы занять нишу ниже Urus.
Пока официальных заявлений нет, но дизайнеры и энтузиасты не устают фантазировать. Один из свежих примеров - цифровой рендер, который получил условное имя Lamborghini Urus 2028. Автор концепта предложил свой взгляд на то, каким может быть младший кроссовер марки. Внешность получилась весьма агрессивной: длинный капот, фирменный острый нос, выразительные линии кузова, угловатая оптика с интегрированными дневными ходовыми огнями. Задние ручки дверей спрятаны, боковые окна короткие, крыша с плавным изгибом, а корма напоминает Jaguar - с массивными патрубками выхлопа, сложным диффузором и крошечным задним стеклом.
В профиль автомобиль выглядит динамично и даже немного дерзко. Толстые задние стойки и приличный дорожный просвет намекают на практичность, хотя вряд ли такой Lamborghini будет часто выезжать за пределы асфальта. Белый цвет кузова и узнаваемые колесные диски делают рендер узнаваемым, но в то же время свежим. В целом, концепт не претендует на звание самой красивой машины в истории марки, но определенно способен привлечь внимание и занять свою нишу среди компактных премиальных SUV.
Интересно, что подобные идеи появляются не впервые: за последние годы в сети появлялись десятки фантазий на тему «маленького Urus». Однако именно сейчас, когда рынок роскошных кроссоверов продолжает расти, такой шаг кажется логичным. Компактный Lamborghini мог бы стать ответом на запросы тех, кто хочет выделяться, но не готов мириться с габаритами и ценой Urus.
Большинству автолюбителей ближе идея гиперседана с атмосферным V12 и без всяких электромоторов, если уж речь идет о расширении модельного ряда Lamborghini. Но если итальянцы все же решатся на компактный кроссовер, возможно - конкуренты не заставят себя ждать, и мы увидим новую волну экзотических SUV в премиум-сегменте.
Похожие материалы Ламборджини
-
21.12.2025, 20:50
Lamborghini Urus Performante получил агрессивный обвес и новые колеса от 1016 Industries
Lamborghini Urus Performante теперь выглядит еще более дерзко. 1016 Industries добавили карбоновые элементы и уникальные колеса. Внутри изменений не видно, но экстерьер стал заметно агрессивнее. Мощность и динамика остались прежними, но стиль вышел на новый уровень.Читать далее
-
14.12.2025, 08:54
Lamborghini Urus S от Larte Design: кроссовер, который невозможно не заметить
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную окраску и агрессивный обвес. Внешний вид машины поражает смелостью решений. Подробности о доработках и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
20.10.2025, 05:01
Lamborghini Urus удивил новым тюнингом и снова оказался в центре внимания
Lamborghini Urus не перестает удивлять даже спустя годы. Кроссовер вновь оказался в центре обсуждений. Что изменилось в его облике, пока остается загадкой. Подробности о свежем тюнинге ждут вас в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 11:42
Mansory представил 1095-сильный гибридный Urus SE для Монако
В мире тюнинга снова громкая премьера. Известное ателье Mansory удивило новым проектом. Подробности держатся в секрете. Ожидается нечто по-настоящему впечатляющее.Читать далее
-
11.09.2025, 18:07
Lamborghini Urus RS Edition: 816 сил и яркий облик для избранных
Уникальный Lamborghini Urus RS Edition удивляет мощностью и дерзким дизайном. Внедорожник получил доработанный мотор и эксклюзивный обвес. Внутри и снаружи — сочетание оранжевого и черного цветов. Цена держится в секрете.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини
-
21.12.2025, 20:50
Lamborghini Urus Performante получил агрессивный обвес и новые колеса от 1016 Industries
Lamborghini Urus Performante теперь выглядит еще более дерзко. 1016 Industries добавили карбоновые элементы и уникальные колеса. Внутри изменений не видно, но экстерьер стал заметно агрессивнее. Мощность и динамика остались прежними, но стиль вышел на новый уровень.Читать далее
-
14.12.2025, 08:54
Lamborghini Urus S от Larte Design: кроссовер, который невозможно не заметить
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную окраску и агрессивный обвес. Внешний вид машины поражает смелостью решений. Подробности о доработках и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
20.10.2025, 05:01
Lamborghini Urus удивил новым тюнингом и снова оказался в центре внимания
Lamborghini Urus не перестает удивлять даже спустя годы. Кроссовер вновь оказался в центре обсуждений. Что изменилось в его облике, пока остается загадкой. Подробности о свежем тюнинге ждут вас в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 11:42
Mansory представил 1095-сильный гибридный Urus SE для Монако
В мире тюнинга снова громкая премьера. Известное ателье Mansory удивило новым проектом. Подробности держатся в секрете. Ожидается нечто по-настоящему впечатляющее.Читать далее
-
11.09.2025, 18:07
Lamborghini Urus RS Edition: 816 сил и яркий облик для избранных
Уникальный Lamborghini Urus RS Edition удивляет мощностью и дерзким дизайном. Внедорожник получил доработанный мотор и эксклюзивный обвес. Внутри и снаружи — сочетание оранжевого и черного цветов. Цена держится в секрете.Читать далее