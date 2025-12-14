Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 18:14

В сети показали рендер нового Kia Stinger 2027 года — спортседан с неожиданным дизайном

Kia Stinger возвращается в воображении художников — что ждет спортивный седан в будущем?

Kia снова оказалась в центре внимания благодаря свежему рендеру Stinger. Модель 2027 года удивила необычным обликом. Официальных планов на возвращение нет, но фантазии дизайнеров не знают границ. Каким мог бы стать новый спортседан — интрига сохраняется.

Поклонники спортивных седанов снова обсуждают возможное возвращение Kia Stinger, хотя корейский бренд официально не анонсировал новую генерацию этой модели. В интернете появился свежий рендер, который предлагает взглянуть на гипотетический Stinger 2027 года. Как отмечают автолюбители, внешний вид машины получился весьма спорным и не похожим на привычные образы марки.

В последние годы Kia активно развивает линейку электромобилей, и многие уже не ожидали увидеть продолжение истории Stinger. Однако фантазии дизайнеров и энтузиастов не знают границ: на виртуальных эскизах седан получил агрессивные черты, массивные воздухозаборники и необычную оптику. В профиль автомобиль выглядит стремительно, но не всем пришлись по вкусу новые пропорции и детали экстерьера.

По информации autoevolution, автор рендера попытался представить, каким мог бы стать Stinger, если бы Kia решила вновь бросить вызов конкурентам в сегменте спортивных седанов. Вдохновением для работы послужили современные тенденции в дизайне и желание выделить модель на фоне других представителей класса. Однако итоговый образ вызвал неоднозначную реакцию: одни увидели в нем свежий взгляд на спорткары, другие — потерю узнаваемости и индивидуальности.

В реальности Kia пока не делала официальных заявлений о возрождении Stinger. После ухода модели с рынка в 2023 году компания сосредоточилась на электрокарах и кроссоверах, а ниша спортивных седанов осталась без ярких новинок. Тем не менее, интерес к теме не угасает: обсуждения в соцсетях и на форумах показывают, что у Stinger по-прежнему есть преданные поклонники, которые надеются на возвращение легенды.

Пока же остается только гадать, появится ли когда-нибудь новый Stinger на дорогах или он так и останется фантазией художников. Но даже виртуальные проекты способны разжечь интерес к марке и напомнить о том, что Kia умеет удивлять не только электромобилями, но и смелыми экспериментами в дизайне.

Упомянутые модели: KIA Stinger (от 2 074 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
