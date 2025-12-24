Неожиданный дебют: как выглядит новый седан Chollima из КНДР — цена удивит

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 12:07

В Северной Корее засветился необычный седан Chollima. Его дизайн и техническая часть удивят многих. Стоимость машины сравнима с российской Ладой. Подробности о происхождении и назначении новинки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал настоящей сенсацией - читайте в нашем материале.

В Северной Корее представили новый седан под маркой Chollima, который сразу привлек внимание автолюбителей и экспертов. Модель, созданная в первую очередь для таксопарков, оказалась почти полной копией современного китайского седана MG 5. Интересно, что цена новинки сопоставима со стоимостью российской Lada Granta, что делает ее особенно привлекательной для местного рынка.

Бренд Chollima, названный в честь мифического крылатого коня — символа скорости и прогресса в корейской культуре, — был известен как производитель тракторов и троллейбусов. Выход на рынок легковых автомобилей стал для него неожиданным и значимым событием для всего автопрома КНДР, о котором ранее практически не было информации.

Однако за национальным именем скрывается хорошо знакомая техническая основа. При детальном рассмотрении выяснилось, что Chollima — это последнее поколение MG 5 от китайского концерна SAIC. На фотографиях салона даже сохранился оригинальный шильдик MG, что не оставляет сомнений в происхождении автомобиля.

Такой подход напоминает российский опыт с возрождением «Москвича», когда для создания собственного автопрома используется готовая иностранная платформа. Похоже, КНДР решила пойти тем же путем, чтобы быстро наладить выпуск современных легковых машин.

Основным покупателем седана станут местные таксопарки, что объясняет его консервативный характер и минимальный набор опций. Автомобиль рассчитан на интенсивную эксплуатацию в городских условиях, где важны надежность и простота обслуживания.

Наиболее интригующим фактором стала цена. В Северной Корее за новый седан просят около 15 тысяч долларов (что эквивалентно примерно 1,2 миллионам рублей). Для сравнения, в России на эти деньги можно купить Lada Granta в средней комплектации или базовую Lada Iskra. При этом оригинальный MG 5 на российском рынке стоит заметно дороже — около 2,1 миллиона рублей (и речь идет о более старой версии).

Таким образом, северокорейский автопром сделал неожиданный шаг вперед, предложив рынку современный седан по доступной цене. Остается наблюдать, как модель проявит себя в эксплуатации и сможет ли стать массовым явлением на дорогах КНДР.

Упомянутые марки: MG , SAIC
