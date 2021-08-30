В Сети посмеялись над уазовской «буханкой», вспомнив популярный мультфильм
Фото: pikabu.ru
Прикольно
valyukha118: «О, Боже, она существует»!
hitrosti_hozyaushki: «В точку»!
ruzaliia842: «Это Маша арендовала на время сьемки».
zaure8215: «Нет, у волков «скорая» лучше и свежее».
natasha.zimina1961: «Супер! Один в один. Верните волкам «скорую»!
elvirarysbekova35: «Бедные волки».
Irinka_medvedeva»: «По ходу, эту «скорую» кто то притянул на тросах, вряд ли она сама на ходу».
annitka_09: «Как посмели волков без «скорой» оставить»?
sandyreva361: «Весной на ней хорошо во дворах и в частном секторе ездить».
Nadezhda_abramova_70: «Не удивлюсь, что за рулём ещё и Маша сидит».
Все намного печальнее
nataliakhodakov: «90% таких в городах России».
ivanovna8130: «Ну, а что мы хотим. Неразвитая страна. Имеем то, что заслужили. И совсем не до смеха. Скоро у нас будут на тук-тук «скорая» ездить, а на пожар - рикша. Все печально».
abdyhalukova: «2 года тому назад нас на такой «скорой» везли в больницу, где дверцу машина закрывал и открывал водитель снаружи. А какая она изнутри, не стоит даже говорить».
lidiiazhukova1756: «В городе новые «скорые помощи», а в деревне и такие сойдут, это же не город».
liiakami68: «А по всем документам проходит, что обеспечили новыми транспортными средствами, а денежки на личных счетах».
_irina_kuzmina_vorobyova: «На этой подстанции «скорой» есть руководитель и его заместитель по тылу. Мыть, красить и ремонтировать не запрещено».
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