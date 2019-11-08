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8 ноября 2019, 12:50

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

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До начала продаж Lada Vesta со 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач остались считанные дни. Помимо новых агрегатов седан получит электропривод боковых зеркал, бескаркасные дворники и двухцветные литые диски нового дизайна.
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

Фото:

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

Фото:

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

Фото:

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

Фото:

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

Фото:

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

Фото:

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
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Вслед за вседорожным хэтчбеком Lada Xray связку двигателя Renault H4Mk с бесступенчатой коробкой Jatco JF015E получит и Lada Vesta. Мощность 1,6-литрового мотора составляет 113 л.с. Максимальный крутящий момент равен 152 Нм. К выводу на рынок новой модификации приурочили ряд небольших, но приятных доработок.

На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей. Автомобиль обзавелся глянцевыми боковыми зеркалами с электроприводом складывания, бескаркасными щётками стеклоочистителя и двухцветными колесными дисками XV Line. На крыше появилась антенна «акулий плавник», на крышке багажника – новый спойлер, а на выхлопной трубе – хромированная насадка. На задних окнах имеется усиленная тонировка. 

В салоне установлены сидения с комбинированной отделкой кожа+ткань. Стойки и потолок отделаны черным материалом. В задний диван встроен подлокотник с подстаканниками. На педалях и порогах появились накладки, а в нишах – атмосферная подсветка. Рулевое колесо обзавелось кожаной отделкой и функцией обогрева. Цветовая гамма пополнится новым глубоким синим оттенком «Дайвинг». Доплата за новую КПП составит порядка 50 000 рублей. Полноценный рестайлинг Lada Vesta ждет во второй половине 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
{{material_128033}}Вслед за вседорожным хэтчбеком Lada Xray связку двигателя Renault H4Mk с бесступенчатой коробкой Jatco JF015E получит и Lada Vesta. Мощность 1,6-литрового мотора составляет 113 л.с. Максимальный крутящий момент равен 152 Нм. К выводу на рынок новой модификации приурочили ряд небольших, но приятных доработок.На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей. Автомобиль обзавелся глянцевыми боковыми зеркалами с электроприводом складывания, бескаркасными щётками стеклоочистителя и двухцветными колесными дисками XV Line. На крыше появилась антенна «акулий плавник», на крышке багажника – новый спойлер, а на выхлопной трубе – хромированная насадка. На задних окнах имеется усиленная тонировка. В салоне установлены сидения с комбинированной отделкой кожа+ткань. Стойки и потолок отделаны черным материалом. В задний диван встроен подлокотник с подстаканниками. На педалях и порогах появились накладки, а в нишах – атмосферная подсветка. Рулевое колесо обзавелось кожаной отделкой и функцией обогрева. Цветовая гамма пополнится новым глубоким синим оттенком «Дайвинг». Доплата за новую КПП составит порядка 50 000 рублей. Полноценный рестайлинг Lada Vesta ждет во второй половине 2020 года.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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