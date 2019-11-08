8 ноября 2019, 12:50
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
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До начала продаж Lada Vesta со 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой коробкой передач остались считанные дни. Помимо новых агрегатов седан получит электропривод боковых зеркал, бескаркасные дворники и двухцветные литые диски нового дизайна.
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К выпуску новой версии Lada Vesta с 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач могут приурочить ...Читать далее
На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей. Автомобиль обзавелся глянцевыми боковыми зеркалами с электроприводом складывания, бескаркасными щётками стеклоочистителя и двухцветными колесными дисками XV Line. На крыше появилась антенна «акулий плавник», на крышке багажника – новый спойлер, а на выхлопной трубе – хромированная насадка. На задних окнах имеется усиленная тонировка.
В салоне установлены сидения с комбинированной отделкой кожа+ткань. Стойки и потолок отделаны черным материалом. В задний диван встроен подлокотник с подстаканниками. На педалях и порогах появились накладки, а в нишах – атмосферная подсветка. Рулевое колесо обзавелось кожаной отделкой и функцией обогрева. Цветовая гамма пополнится новым глубоким синим оттенком «Дайвинг». Доплата за новую КПП составит порядка 50 000 рублей. Полноценный рестайлинг Lada Vesta ждет во второй половине 2020 года.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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