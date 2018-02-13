13 февраля 2018, 16:56
В Сети появились фото роскошной Lada Vesta главы АвтоВАЗа
Седана Lada Vesta Signature нет в конфигураторе на сайте автопроизводителя. Автомобиль выпустили ограниченным тиражом: один экземпляр подарили правительству Самарской области, остальные достались руководству АвтоВАЗа.
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Нынешний глава АвтоВАЗа Николя Мор покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на руководстве евразийским подразделением ...Читать далее
Впервые о Lada Vesta Signature мы узнали в 2015 году. Тогда модель комплектовалась 1,6-литровым двигателем (102 л.с.). Сейчас под капотом роскошной Лады усовершенствованный 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в паре с 5-диапазонной роботизированной коробкой.
Ранее сообщалось, что седан Lada Vesta Signature можно будет заказать в индивидуальном порядке. Автомобиль будет создаваться с учетом пожеланий каждого заказчика. Называлась и его ориентировочная стоимость – 1 млн рублей.
Впрочем, Николя Мору недолго осталось ездить на российском автомобиле. Скоро он покинет пост директора АвтоВАЗа, чтобы полностью сосредоточиться на работе в евразийском подразделении Renault. Наиболее вероятным его преемником считается нынешний зам.директора по производству и управлению поставками – Алеш Братож.
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19.01.2018, 09:20
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Автомобили берут по доходу
издевательство над людьми ваша статья нам даже за 150000 уже дорого . Эти цены для ворья и депутатов
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
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