13 февраля 2018, 16:56

В Сети появились фото роскошной Lada Vesta главы АвтоВАЗа

Седана Lada Vesta Signature нет в конфигураторе на сайте автопроизводителя. Автомобиль выпустили ограниченным тиражом: один экземпляр подарили правительству Самарской области, остальные достались руководству АвтоВАЗа.
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  В Сети появились фото роскошной Lada Vesta главы АвтоВАЗа ВАЗ (Lada) Vesta В Сети появились фото роскошной Lada Vesta главы АвтоВАЗа
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Lada Vesta Signature отличается от стандартной версии удлиненной на 25 см колесной базой. Благодаря этому инженерами удалось выиграть дополнительные 20 см в салоне. Во втором ряду – два широких кресла с подогревом, разделенные массивным подлокотником. С учетом увеличившегося пространства пассажиры должны чувствовать себя здесь вполне комфортно. Салон отделан натуральной кожей и вставками из дерева. Седан в таком исполнении получил улучшенную шумоизоляцию, защиту от вибрации и аудиосистему премиум-класса. Для него подготовили набор особых оттенков кузова и отделки интерьера, а также дополнительные опции.

Впервые о Lada Vesta Signature мы узнали в 2015 году. Тогда модель комплектовалась 1,6-литровым двигателем (102 л.с.). Сейчас под капотом роскошной Лады усовершенствованный 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в паре с 5-диапазонной роботизированной коробкой. 

Ранее сообщалось, что седан Lada Vesta Signature можно будет заказать в индивидуальном порядке. Автомобиль будет создаваться с учетом пожеланий каждого заказчика. Называлась и его ориентировочная стоимость – 1 млн рублей.

Впрочем, Николя Мору недолго осталось ездить на российском автомобиле. Скоро он покинет пост директора АвтоВАЗа, чтобы полностью сосредоточиться на работе в евразийском подразделении Renault. Наиболее вероятным его преемником считается нынешний зам.директора по производству и управлению поставками – Алеш Братож.
Новинки и концепт кары Лада Веста
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Отзывы по теме
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Фэрид
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издевательство над людьми ваша статья нам даже за 150000 уже дорого . Эти цены для ворья и депутатов
вит-си4
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
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В Сети появились фото роскошной Lada Vesta главы АвтоВАЗа
{{material_122477}}Lada Vesta Signature отличается от стандартной версии удлиненной на 25 см колесной базой. Благодаря этому инженерами удалось выиграть дополнительные 20 см в салоне. Во втором ряду – два широких кресла с подогревом, разделенные массивным подлокотником. С учетом увеличившегося пространства пассажиры должны чувствовать себя здесь вполне комфортно. Салон отделан натуральной кожей и вставками из дерева. Седан в таком исполнении получил улучшенную шумоизоляцию, защиту от вибрации и аудиосистему премиум-класса. Для него подготовили набор особых оттенков кузова и отделки интерьера, а также дополнительные опции.Впервые о Lada Vesta Signature мы узнали в 2015 году. Тогда модель комплектовалась 1,6-литровым двигателем (102 л.с.). Сейчас под капотом роскошной Лады усовершенствованный 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в паре с 5-диапазонной роботизированной коробкой. Ранее сообщалось, что седан Lada Vesta Signature можно будет заказать в индивидуальном порядке. Автомобиль будет создаваться с учетом пожеланий каждого заказчика. Называлась и его ориентировочная стоимость – 1 млн рублей.Впрочем, Николя Мору недолго осталось ездить на российском автомобиле. Скоро он покинет пост директора АвтоВАЗа, чтобы полностью сосредоточиться на работе в евразийском подразделении Renault. Наиболее вероятным его преемником считается нынешний зам.директора по производству и управлению поставками – Алеш Братож.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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