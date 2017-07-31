31 июля 2017, 16:30
В сети появились фотографии Suzuki Swift Sport
Компания Suzuki опубликовала брошюру для японского рынка с изобржением новой модели Swift Sport. Производитель обещает выпустить новинку к концу 2017 года.
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«Заряженная» версия отличается от серийной наличием спортивных элементов и некоторыми изменениями внешнего вида. В салоне установлены спортивные сидения в форме «ковшей» и короткий рычаг переключения передач. Также создатели предусмотрели цифровую панель приборов, выполненную в спортивном стиле.
«Горячий» характер новинки обеспечен турбированным двигателем объемом 1,4 литра, выдающим мощность 140 л.с при 220 Нм крутящего момента. При таком оснащении первая «сотня» будет достигаться за 10,2 секунды.
Официальная премьера Suzuki Swift Sport состоится во Франкфуре на автомобильном шоу. А покупатели смогут приобрести первые экземпляры уже к концу текущего года.
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Комментарии пользователей
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Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
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