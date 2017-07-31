31 июля 2017, 16:30

В сети появились фотографии Suzuki Swift Sport

Компания Suzuki опубликовала брошюру для японского рынка с изобржением новой модели Swift Sport. Производитель обещает выпустить новинку к концу 2017 года.
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Судя по фотографиям, автомобиль будет обладать раздвоенной выпускной системой, обновленными задними фонарями, а окраска кузова будет предлагаться в шести вариантах.

«Заряженная» версия отличается от серийной наличием спортивных элементов и некоторыми изменениями внешнего вида. В салоне установлены спортивные сидения в форме «ковшей» и короткий рычаг переключения передач. Также создатели предусмотрели цифровую панель приборов, выполненную в спортивном стиле.

«Горячий» характер новинки обеспечен турбированным двигателем объемом 1,4 литра, выдающим мощность 140 л.с при 220 Нм крутящего момента. При таком оснащении первая «сотня» будет достигаться за 10,2 секунды.

Официальная премьера Suzuki Swift Sport состоится во Франкфуре на автомобильном шоу. А покупатели смогут приобрести первые экземпляры уже к концу текущего года.

Новинки и концепт кары Судзуки, Сузуки

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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В сети появились фотографии Suzuki Swift Sport
{{material_120209}}Судя по фотографиям, автомобиль будет обладать раздвоенной выпускной системой, обновленными задними фонарями, а окраска кузова будет предлагаться в шести вариантах.«Заряженная» версия отличается от серийной наличием спортивных элементов и некоторыми изменениями внешнего вида. В салоне установлены спортивные сидения в форме «ковшей» и короткий рычаг переключения передач. Также создатели предусмотрели цифровую панель приборов, выполненную в спортивном стиле.«Горячий» характер новинки обеспечен турбированным двигателем объемом 1,4 литра, выдающим мощность 140 л.с при 220 Нм крутящего момента. При таком оснащении первая «сотня» будет достигаться за 10,2 секунды.Официальная премьера Suzuki Swift Sport состоится во Франкфуре на автомобильном шоу. А покупатели смогут приобрести первые экземпляры уже к концу текущего года.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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