18 июля 2017, 16:28
Дизайнеры представили, как будет выглядеть Rolls-Royce Phantom 2050 года
Группа независимых дизайнеров решили представить, как будет выглядеть премиальный Rolls-Royce Phantom в 2050 году. Результаты совместного творчества представлены пользователям сети в виде рендера.
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Но перемены, согласно дизайнерской мысли, ожидаются значительные. Внешний футуристический облик автомобиля имеет очень серьезные черты, всем своим видом подтверждая причастность к сегменту премиальных седанов.
Мэтью Парсонс сообщил, что на создание рендера его вдохновил концептуальный вариант Vision Next 100 Concept, представленный в прошлом году на 100-летии баварского автопроизводителя BMW Group.
Но в отличие от «немцев», Rolls-Royce не планирует окончательно отказываться от топливных двигателей. Согласно прогнозам, следующее поколение Phantom будет оснащено 6,75-литровым двигателем V12 с впечатляющей силовой отдачей и сниженным расходом топлива. По словам компании, подобные агрегаты должны появиться на рынке уже в 2018 году.
Комплектации и технические характеристики
|Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
|Год выпуска, с
|2003
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Мощность, л.с./ об/мин
|460
|Привод
|задний
|Городской цикл
|23.3
|Загородный цикл
|11.4
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Мечта, у которой четыре колеса
04.07.2014, 08:57
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06.05.2014, 11:23
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Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
А можно было на русском языке написать?
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
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