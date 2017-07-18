18 июля 2017, 16:28

Дизайнеры представили, как будет выглядеть Rolls-Royce Phantom 2050 года

Группа независимых дизайнеров решили представить, как будет выглядеть премиальный Rolls-Royce Phantom в 2050 году. Результаты совместного творчества представлены пользователям сети в виде рендера.
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Ведущим специалистом группы стал Мэтью Парсонс из университета Йоханнесбурга, ЮАР. В его представлении шикарный седан сохранил свои отличительные черты в виде вертикальной решетки, тонких фар и фирменного двухцветного окраса кузова. То есть даже спустя 33 года Rolls-Royce останется узнаваемым.

Но перемены, согласно дизайнерской мысли, ожидаются значительные. Внешний футуристический облик автомобиля имеет очень серьезные черты, всем своим видом подтверждая причастность к сегменту премиальных седанов.

Мэтью Парсонс сообщил, что на создание рендера его вдохновил концептуальный вариант Vision Next 100 Concept, представленный в прошлом году на 100-летии баварского автопроизводителя BMW Group.

Но в отличие от «немцев», Rolls-Royce не планирует окончательно отказываться от топливных двигателей. Согласно прогнозам, следующее поколение Phantom будет оснащено 6,75-литровым двигателем V12 с впечатляющей силовой отдачей и сниженным расходом топлива. По словам компании, подобные агрегаты должны появиться на рынке уже в 2018 году.

Комплектации и технические характеристики

Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
Год выпуска, с2003
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Мощность, л.с./ об/мин460
Приводзадний
Городской цикл23.3
Загородный цикл11.4
Топливобензин
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Комментарии
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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Дизайнеры представили, как будет выглядеть Rolls-Royce Phantom 2050 года
{{material_119460}}Ведущим специалистом группы стал Мэтью Парсонс из университета Йоханнесбурга, ЮАР. В его представлении шикарный седан сохранил свои отличительные черты в виде вертикальной решетки, тонких фар и фирменного двухцветного окраса кузова. То есть даже спустя 33 года Rolls-Royce останется узнаваемым.Но перемены, согласно дизайнерской мысли, ожидаются значительные. Внешний футуристический облик автомобиля имеет очень серьезные черты, всем своим видом подтверждая причастность к сегменту премиальных седанов.Мэтью Парсонс сообщил, что на создание рендера его вдохновил концептуальный вариант Vision Next 100 Concept, представленный в прошлом году на 100-летии баварского автопроизводителя BMW Group.Но в отличие от «немцев», Rolls-Royce не планирует окончательно отказываться от топливных двигателей. Согласно прогнозам, следующее поколение Phantom будет оснащено 6,75-литровым двигателем V12 с впечатляющей силовой отдачей и сниженным расходом топлива. По словам компании, подобные агрегаты должны появиться на рынке уже в 2018 году.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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