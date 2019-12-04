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4 декабря 2019, 07:30

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

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Обновленный Hyundai Solaris второго поколения скоро появится в российских дилерских центрах. Как выяснилось, на петербургском заводе уже стартовала тестовая сборка. Продажи могут начаться буквально через пару месяцев.
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

 

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

 

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

 

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

 

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

 

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России

 

В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
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Информация о скором появлении в России обновленного Hyundai Solaris была опубликована на клубном форуме Solaris Club. А они, в свою очередь, получили новости от коллег из Rio Clubs. Ребята советуют не торопиться с покупкой седана и подождать выхода на рынок рестайлинговой версии. Новые автомобили уже собирают в тестовом режиме на заводе в Петербурге. Фотографировать их сотрудникам предприятия строго запрещено. Дизайнеры составили «фоторобот» новинки со слов анонимного источника, видевшего ее «живьем».

Версия Hyundai Solaris отличается от китайского обновленного Hyundai Verna, представленного летом 2019 года. Для России дизайн получился менее угловатым. Фары головного света соединены с новой решеткой радиатора, которая стала больше и теперь спускается максимально низко. На корме должны появиться новые красивые светодиодные фонари и не менее красивый новый спортивный задний бампер.

Впервые в России Hyundai Solaris в топовых комплектациях получит полностью светодиодную оптику с «галочками» ДХО и кожаный салон. В салоне появится большой экран новой медиасистемы с поддержкой сервисов «Яндекса». Приборная панель останется аналоговой, в то время как китайским покупателям уже предложили цифровую. Об изменениях в моторной гамме пока никакой информации нет. Серийное производство могут запустить уже в начале 2020 года. 

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Форум Hyundai Solaris
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В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
{{material_126985}}Информация о скором появлении в России обновленного Hyundai Solaris была опубликована на клубном форуме Solaris Club. А они, в свою очередь, получили новости от коллег из Rio Clubs. Ребята советуют не торопиться с покупкой седана и подождать выхода на рынок рестайлинговой версии. Новые автомобили уже собирают в тестовом режиме на заводе в Петербурге. Фотографировать их сотрудникам предприятия строго запрещено. Дизайнеры составили «фоторобот» новинки со слов анонимного источника, видевшего ее «живьем».Версия Hyundai Solaris отличается от китайского обновленного Hyundai Verna, представленного летом 2019 года. Для России дизайн получился менее угловатым. Фары головного света соединены с новой решеткой радиатора, которая стала больше и теперь спускается максимально низко. На корме должны появиться новые красивые светодиодные фонари и не менее красивый новый спортивный задний бампер.Впервые в России Hyundai Solaris в топовых комплектациях получит полностью светодиодную оптику с «галочками» ДХО и кожаный салон. В салоне появится большой экран новой медиасистемы с поддержкой сервисов «Яндекса». Приборная панель останется аналоговой, в то время как китайским покупателям уже предложили цифровую. Об изменениях в моторной гамме пока никакой информации нет. Серийное производство могут запустить уже в начале 2020 года. 
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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