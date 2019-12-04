4 декабря 2019, 07:30
В Сети появились изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России
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Обновленный Hyundai Solaris второго поколения скоро появится в российских дилерских центрах. Как выяснилось, на петербургском заводе уже стартовала тестовая сборка. Продажи могут начаться буквально через пару месяцев.
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Версия Hyundai Solaris отличается от китайского обновленного Hyundai Verna, представленного летом 2019 года. Для России дизайн получился менее угловатым. Фары головного света соединены с новой решеткой радиатора, которая стала больше и теперь спускается максимально низко. На корме должны появиться новые красивые светодиодные фонари и не менее красивый новый спортивный задний бампер.
Впервые в России Hyundai Solaris в топовых комплектациях получит полностью светодиодную оптику с «галочками» ДХО и кожаный салон. В салоне появится большой экран новой медиасистемы с поддержкой сервисов «Яндекса». Приборная панель останется аналоговой, в то время как китайским покупателям уже предложили цифровую. Об изменениях в моторной гамме пока никакой информации нет. Серийное производство могут запустить уже в начале 2020 года.
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