6 декабря 2017, 15:09
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Сегодня в Твиттере появились любительские фотографии внедорожника Suzuki Jimny 2018 нового поколения, сделанные на заводе компании в Японии. Несмотря на то, что качество снимков оставляет желать лучшего, они подтверждают, что тестовая сборка нового «Джимни» уже стартовала.
Ранее мы писали
Вот уже 3-й год подряд Suzuki Jimny становится «Внедорожником года» по версии специализированного журнала ...Читать далее
Как видим, дизайн нового «Сузуки Джимни 2018» выполнен «с закосом» под «Гелендеваген». Микроджип получил новый передок, а салон украсился мультимедийной системой с большим сенсорнм дисплеем.
По инсайдерской информации, в моторную гамму по-прежнему рамного внедорожника войдут 1,2-литровый атмосферный двигатель Dualijet мощностью 90 л.с. и 1-литровый турбированный 3-цилиндровый агрегат Boosterjet с отдачей в 111 л.с.
Напомним, что на нашем рынке сегодня продается Suzuki Jimny с безальтернативным бензиновым агрегатом объемом 1,3-литра в сочетании либо с механической 5-ступенчатой, либо 4-диапазонной автоматической трансмиссией. Стоимость базовой версии – 1 млн 155 тыс. рублей.
Читайте по теме
Suzuki SX4 ушел, но обещал вернуться осенью
03.02.2016, 09:12
Новая Vitara – удар Suzuki по кризису в России
10.06.2015, 16:15
Suzuki открыла пятый дилерский центр в Петербурге
04.06.2015, 21:10
Бизнес «Пандоры» прирос дилерским центром Suzuki
22.05.2015, 13:05
Suzuki уводит Swift и Splash, надеясь на новую Vitara
22.05.2015, 12:12
Присматриваемся к Suzuki New SX4
06.07.2014, 21:34
Читайте по теме
Suzuki SX4 ушел, но обещал вернуться осенью
03.02.2016, 09:12
Новая Vitara – удар Suzuki по кризису в России
10.06.2015, 16:15
Suzuki открыла пятый дилерский центр в Петербурге
04.06.2015, 21:10
Бизнес «Пандоры» прирос дилерским центром Suzuki
22.05.2015, 13:05
Suzuki уводит Swift и Splash, надеясь на новую Vitara
22.05.2015, 12:12
Присматриваемся к Suzuki New SX4
06.07.2014, 21:34
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
возможно обычный сбой системы попробуйте перезагрузить
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное