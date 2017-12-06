6 декабря 2017, 15:09

В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа

Сегодня в Твиттере появились любительские фотографии внедорожника Suzuki Jimny 2018 нового поколения, сделанные на заводе компании в Японии. Несмотря на то, что качество снимков оставляет желать лучшего, они подтверждают, что тестовая сборка нового «Джимни» уже стартовала.
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В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа Suzuki Jimny
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Ранее представители автопроизводителя неоднократно заявляли о том, что внедорожник представят в 2018 году.

Как видим, дизайн нового «Сузуки Джимни 2018» выполнен «с закосом» под «Гелендеваген». Микроджип получил новый передок, а салон украсился мультимедийной системой с большим сенсорнм дисплеем.

По инсайдерской информации, в моторную гамму по-прежнему рамного внедорожника войдут 1,2-литровый атмосферный двигатель Dualijet мощностью 90 л.с. и 1-литровый турбированный 3-цилиндровый агрегат Boosterjet с отдачей в 111 л.с.
 
Напомним, что на нашем рынке сегодня продается Suzuki Jimny с безальтернативным бензиновым агрегатом объемом 1,3-литра в сочетании либо с механической 5-ступенчатой, либо 4-диапазонной автоматической трансмиссией. Стоимость базовой версии – 1 млн 155 тыс. рублей.
Новинки и концепт кары Судзуки, Сузуки Джимни

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Отзывы по теме
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Отзыв о Suzuki Jimny 2008 года
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
karell
Мигание индикатора 4WD
возможно обычный сбой системы попробуйте перезагрузить
Antonios
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В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
{{material_120687}}Ранее представители автопроизводителя неоднократно заявляли о том, что внедорожник представят в 2018 году.Как видим, дизайн нового «Сузуки Джимни 2018» выполнен «с закосом» под «Гелендеваген». Микроджип получил новый передок, а салон украсился мультимедийной системой с большим сенсорнм дисплеем.По инсайдерской информации, в моторную гамму по-прежнему рамного внедорожника войдут 1,2-литровый атмосферный двигатель Dualijet мощностью 90 л.с. и 1-литровый турбированный 3-цилиндровый агрегат Boosterjet с отдачей в 111 л.с. Напомним, что на нашем рынке сегодня продается Suzuki Jimny с безальтернативным бензиновым агрегатом объемом 1,3-литра в сочетании либо с механической 5-ступенчатой, либо 4-диапазонной автоматической трансмиссией. Стоимость базовой версии – 1 млн 155 тыс. рублей.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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