7 декабря 2017, 09:41
В Сети появились первые изображения рестайлингового Audi TT RS
Объектив бдительного автопапараццо зафиксировал обновлённый спорткар Audi TT RS 2018 модельного года, проходящий дорожные испытания практически без камуфляжа.
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Журналистам другого американского издания повезло больше: им удалось получить изображения не только экстерьера, но и салона обновлённого TT RS (см. видео). Как и заявлялось ранее представителями бренда, родстер получил новый передний пакет оптики с переосмысленной компоновкой светодиодных ходовых огней, что сделало новинку схожей со всеми моделями Audi последних поколений.
В салоне обновлённого спорткара появится полностью цифровая приборная панель и более современный мультимедийный комплекс с огромным дисплеем.
Как уже сообщалось ранее, под капотом разместится5-цилиндровый турбированный силовой агрегат рабочим объёмом 2,5 литра и производительностью 400 л.с. при 354 Нм крутящего момента. Привод по умолчанию только полный.
О дате премьеры и предполагаемой цене рестайлингового Audi TT RS мы узнаем позднее.
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03.12.2016, 20:55
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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классная машина
Езжу 20 лет на Бмв с М30 без всяких наддувов и проблем. Кому они на х.. нужны эти 3.5 сек?
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