7 декабря 2017, 09:41

В Сети появились первые изображения рестайлингового Audi TT RS

Объектив бдительного автопапараццо зафиксировал обновлённый спорткар Audi TT RS 2018 модельного года, проходящий дорожные испытания практически без камуфляжа.
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В Сети появились первые изображения рестайлингового Audi TT RS Audi TT
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Как видно на снимках, размещённых на сайте Carscoops, рестайлинг свёлся к незначительным изменениям в дизайне экстерьера. 

Журналистам другого американского издания повезло больше: им удалось получить изображения не только экстерьера, но и салона обновлённого TT RS (см. видео). Как и заявлялось ранее представителями бренда, родстер получил новый передний пакет оптики с переосмысленной компоновкой светодиодных ходовых огней, что сделало новинку схожей со всеми моделями Audi последних поколений.

В салоне обновлённого спорткара появится полностью цифровая приборная панель и более современный мультимедийный комплекс с огромным дисплеем.

Как уже сообщалось ранее, под капотом разместится5-цилиндровый турбированный силовой агрегат рабочим объёмом 2,5 литра и производительностью 400 л.с. при 354 Нм крутящего момента. Привод по умолчанию только полный. 

О дате премьеры и предполагаемой цене рестайлингового Audi TT RS  мы узнаем позднее.
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Отзывы по теме
Форум Audi TT
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
Александр
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
классная машина
Alexf
Купе Audi TT получило электронаддув
Езжу 20 лет на Бмв с М30 без всяких наддувов и проблем. Кому они на х.. нужны эти 3.5 сек?
Геннадий Фурсов
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В Сети появились первые изображения рестайлингового Audi TT RS
{{material_119888}}Как видно на снимках, размещённых на сайте Carscoops, рестайлинг свёлся к незначительным изменениям в дизайне экстерьера. Журналистам другого американского издания повезло больше: им удалось получить изображения не только экстерьера, но и салона обновлённого TT RS (см. видео). Как и заявлялось ранее представителями бренда, родстер получил новый передний пакет оптики с переосмысленной компоновкой светодиодных ходовых огней, что сделало новинку схожей со всеми моделями Audi последних поколений.В салоне обновлённого спорткара появится полностью цифровая приборная панель и более современный мультимедийный комплекс с огромным дисплеем.Как уже сообщалось ранее, под капотом разместится5-цилиндровый турбированный силовой агрегат рабочим объёмом 2,5 литра и производительностью 400 л.с. при 354 Нм крутящего момента. Привод по умолчанию только полный. О дате премьеры и предполагаемой цене рестайлингового Audi TT RS  мы узнаем позднее.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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