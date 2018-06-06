6 июня 2018, 15:59
В Сети появились шпионские фото нового Suzuki Jimny
Премьера внедорожника Suzuki Jimny должна состояться в самое ближайшее время. А пока в Сети периодически всплывают шпионские фотографии разного качества. Последние сделаны в Японии накануне закрытого показа новинки.
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В моторную гамму нового поколения войдет трехцилиндровый 54-сильный мотор объемом 660 куб.см. Этот агрегат будет доступен только на японском рынке. В другие страны будут поставлять внедорожники, оснащенные двигателями объемом 1,0 и 1,2 литра, работающими в сочетании с гибридной надстройкой mild hybrid. Четвертое поколение внедорожника разрабатывалось с учетом отзывов владельцев Jimny, которые на первое место ставили его внедорожные качества и надежность, а не мощность и динамические характеристики.
Напомним, в феврале 2018 года Suzuki прекратила выпуск внедорожников предыдущего поколения, чтобы иметь возможность модернизировать конвейер. Сейчас сборка новых внедорожников идет полным ходом. Продажи начнутся ближе к концу года. В настоящее время в салонах российских дилеров Suzuki представлены Jimny предыдущего поколения. Внедорожник с 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л.с. 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 175 000 рублей.
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Отзывы по теме
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
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