6 июня 2018, 15:59

В Сети появились шпионские фото нового Suzuki Jimny

Премьера внедорожника Suzuki Jimny должна состояться в самое ближайшее время. А пока в Сети периодически всплывают шпионские фотографии разного качества. Последние сделаны в Японии накануне закрытого показа новинки.
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В Сети появились шпионские фото нового Suzuki Jimny Suzuki Jimny
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В российском офисе Suzuki официально подтвердили, что компактный внедорожник Jimny четвертого поколения обязательно ...
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Новое поколение внедорожника сохранило фирменный угловатый силуэт, трехдверный кузов и круглые фары. Suzuki Jimny, по-прежнему, имеет рамную конструкцию. Габариты новинки почти не изменились, лишь свесы спереди и сзади стали чуть короче. Благодаря этому должны увеличиться углы въезда и съезда. Впервые внедорожник можно будет заказать с двухцветной окраской кузова.

В моторную гамму нового поколения войдет трехцилиндровый 54-сильный мотор объемом 660 куб.см. Этот агрегат будет доступен только на японском рынке. В другие страны будут поставлять внедорожники, оснащенные двигателями объемом 1,0 и 1,2 литра, работающими в сочетании с гибридной надстройкой mild hybrid. Четвертое поколение внедорожника разрабатывалось с учетом отзывов владельцев Jimny, которые на первое место ставили его внедорожные качества и надежность, а не мощность и динамические характеристики.

Напомним, в феврале 2018 года Suzuki прекратила выпуск внедорожников предыдущего поколения, чтобы иметь возможность модернизировать конвейер. Сейчас сборка новых внедорожников идет полным ходом. Продажи начнутся ближе к концу года. В настоящее время в салонах российских дилеров Suzuki представлены Jimny предыдущего поколения. Внедорожник с 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л.с. 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 175 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Людмила
Отзыв о Suzuki Jimny 2008 года
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
karell
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В Сети появились шпионские фото нового Suzuki Jimny
{{material_122872}}Новое поколение внедорожника сохранило фирменный угловатый силуэт, трехдверный кузов и круглые фары. Suzuki Jimny, по-прежнему, имеет рамную конструкцию. Габариты новинки почти не изменились, лишь свесы спереди и сзади стали чуть короче. Благодаря этому должны увеличиться углы въезда и съезда. Впервые внедорожник можно будет заказать с двухцветной окраской кузова.В моторную гамму нового поколения войдет трехцилиндровый 54-сильный мотор объемом 660 куб.см. Этот агрегат будет доступен только на японском рынке. В другие страны будут поставлять внедорожники, оснащенные двигателями объемом 1,0 и 1,2 литра, работающими в сочетании с гибридной надстройкой mild hybrid. Четвертое поколение внедорожника разрабатывалось с учетом отзывов владельцев Jimny, которые на первое место ставили его внедорожные качества и надежность, а не мощность и динамические характеристики.Напомним, в феврале 2018 года Suzuki прекратила выпуск внедорожников предыдущего поколения, чтобы иметь возможность модернизировать конвейер. Сейчас сборка новых внедорожников идет полным ходом. Продажи начнутся ближе к концу года. В настоящее время в салонах российских дилеров Suzuki представлены Jimny предыдущего поколения. Внедорожник с 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л.с. 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 175 000 рублей.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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