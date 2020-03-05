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5 марта 2020, 19:53

В Сети появились «шпионские» фотографии Skoda Enyaq

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Фото: carscoops.com
Skoda недавно показала тизер нового электрического кроссовера под названием Enyaq, и теперь, спустя месяц, появились шпионские фотографии автомобиля с дорожных испытаний в Европе.
В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq

Фото: carscoops.com

В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq

Фото: carscoops.com

В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq

Фото: carscoops.com

В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq

Фото: carscoops.com

В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq

Фото: carscoops.com

В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq

Фото: carscoops.com

В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq
В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq
В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq
В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq
В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq
В Сети появились шпионские фотографии Skoda Enyaq
Ранее мы писали
Компания Skoda опубликовала первый тизер своего нового кроссовера. Автомобиль назовут Enyaq. Он получит полностью ...
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Skoda Enyaq по своей сути чешский вариант электрокроссовера Volkswagen ID.4, поэтому модели имеют много общего. На снимках видно, что Skoda хоть и прячет некоторые детали новинки, но в целом мы имеем полное представление о том, как будет выглядеть новый автомобиль «живьем».

Передняя часть Enyaq напоминает концепт Vision iV, но выглядит менее угловатой. Кузов автомобиля выдержан в «шкодовском» стиле — без ярких особенностей. Покатая линия крыши и массивные задние крылья также отсылают к образу ID.4. Значительные отличия видны в задней части корпуса, у «чеха» будут иные фонари и дверь багажника.

Enyaq оснастят цифровой комбинацией приборов и большим экраном мультимедийной системы. Скорее всего, кроссовер предложат с задним и полным приводом, а дальность пробега на одной зарядке сможет достигать 500 километров. Skoda Enyaq станет первым электромобилем компании на базе платформы MEB. Официальная премьера кроссовера запланирована на этот год.

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Комментарии
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Отзывы по теме
В России стартовали продажи Skoda Karoq
Сходили с мужем, посмотрели, достойная модель. Есть о чем подумать. Учитывая, сколько новинок в этом году выйдет, аж глаза разбегаются.
nelf@mail.ru
В Нижнем Новгороде готовятся к выпуску Skoda Karoq
ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Петр
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
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В Сети появились «шпионские» фотографии Skoda Enyaq
{{material_128920}}Skoda Enyaq по своей сути чешский вариант электрокроссовера Volkswagen ID.4, поэтому модели имеют много общего. На снимках видно, что Skoda хоть и прячет некоторые детали новинки, но в целом мы имеем полное представление о том, как будет выглядеть новый автомобиль «живьем».Передняя часть Enyaq напоминает концепт Vision iV, но выглядит менее угловатой. Кузов автомобиля выдержан в «шкодовском» стиле — без ярких особенностей. Покатая линия крыши и массивные задние крылья также отсылают к образу ID.4. Значительные отличия видны в задней части корпуса, у «чеха» будут иные фонари и дверь багажника.Enyaq оснастят цифровой комбинацией приборов и большим экраном мультимедийной системы. Скорее всего, кроссовер предложат с задним и полным приводом, а дальность пробега на одной зарядке сможет достигать 500 километров. Skoda Enyaq станет первым электромобилем компании на базе платформы MEB. Официальная премьера кроссовера запланирована на этот год.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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