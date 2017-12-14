14 декабря 2017, 14:37

В Сети появились скетчи новой «Джетты»

На грядущем автосалоне в Детройте, который откроется в январе 2018 года, Volkswagen представит новое поколение седана Jetta. Автомобиль выполнят в стилистике флагманской модели Arteon.
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  В Сети появились скетчи новой «Джетты» Volkswagen В Сети появились скетчи новой «Джетты»
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В линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI. По предварительным данным, под капотом машины окажется новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., с которым в паре будет выступать 6-ступенчатая «механика» или с 8-диапазонный «автомат».

В салоне появятся полностью цифровая приборная панель, большой центральный дисплей информационно-развлекательного комплекса. В качестве декоративных элементов выступают металлические вставки.

В продаже на европейском авторынке новинка появится весной 2018 года. Напомним, что седан Volkswagen Jetta актуального поколения доступен на российском рынке по цене от 1 млн рублей.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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В Сети появились скетчи новой «Джетты»
{{material_1402}}В линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI. По предварительным данным, под капотом машины окажется новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., с которым в паре будет выступать 6-ступенчатая «механика» или с 8-диапазонный «автомат».В салоне появятся полностью цифровая приборная панель, большой центральный дисплей информационно-развлекательного комплекса. В качестве декоративных элементов выступают металлические вставки.В продаже на европейском авторынке новинка появится весной 2018 года. Напомним, что седан Volkswagen Jetta актуального поколения доступен на российском рынке по цене от 1 млн рублей.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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