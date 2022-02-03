В Сети появилось эпичное видео о высадке пассажиров в сугроб: снега было по горло. В РЖД открещиваются
Куйбышевская железная дорога тут же выступила с официальным заявлением: «Это не Самарская область, не Зубчаниновка и не Куйбышевская железная дорога. Прилагаем фото. Обратите внимание на расположение путей и объёмы снега».
Дальнейшее расследование показало, что на видео запечатлена Северо-Кавказская железная дорога, а именно – село Гойтх в Туапсинском районе Краснодарского края. В конце января на регион обрушились сильные снегопады. Все силы бросили на расчистку путей. Электрички ходили по расписанию, но перроны убирать не успевали. Пассажирам, приехавшим в село Гойтх, пришлось прыгать в сугробы.
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