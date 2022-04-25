В Сети появилось фото загадочной новинки Renault для России
Российская премьера кросс-версии Renault Logan должна была состояться в 2022 году. По информации инсайдеров, тестовая сборка новых Logan Stepway и Sandero Stepway стартовала в Тольятти еще полгода назад, осенью 2021-го. Однако сейчас никто не решится предсказать судьбу не только Renault в России, но и самого АвтоВАЗа. Пару дней назад стало известно, что Renault намерена выйти из СП с АвтоВАЗом и продать свою долю в предприятии. В качестве возможных покупателей называют несколько российских структур, а также таинственного китайского автопроизводителя.
- 1 290 000 РRenault Logan Stepway 2020 в Москве
- 857 880 РRenault Logan Stepway 2022 в Москве
- 963 000 РRenault Logan Stepway 2022 в Москве
- 725 000 РRenault Logan Stepway 2021 в Москве
- 928 000 РRenault Logan Stepway 2021 в Москве
- 525 000 РRenault Logan Stepway 2021 в Москве
- 1 549 546 РRenault Logan Stepway 2022 в Москве
- 850 000 РRenault Logan Stepway 2021 в Москве
- 1 149 000 РRenault Logan Stepway 2020 в Москве
- 875 000 РRenault Logan Stepway 2019 в Москве
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