27 ноября 2017, 17:23
В Сети появился первый рендер BMW X4 M40i работы Кристиана Шульте
BMW работает над новым спортивным вседорожником X4 M40i.Баварский бренд вплотную подошёл к серийному выпуску модели, дорожные испытания практически закончены, премьера состоится в самое ближайшее время. По мнению большинства экспертов, автомобиль получит дополнительные функциональные возможности по сравнению с актуальным X3 M40i.
К слову, сам автопроизводитель уже сообщил, что официальная презентация кроссовера состоится в ближайшее время, правда, не уточнил сроки и место.
Представители бренда, не раскрывая подробностей, заявляют лишь о том, что новинка получит более спортивный вид, станет значительно комфортней и динамичней. Пока что единственное, что известно благодаря инсайдерам: под капотом X4 M40i расположится турбированный агрегат с рабочим объемом 3 литра, способный разгонять кроссовер с 0 до 100 км/час всего за 4,5 секунды.
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09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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07.06.2016, 22:29
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