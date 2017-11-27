27 ноября 2017, 17:23

В Сети появился первый рендер BMW X4 M40i работы Кристиана Шульте

BMW работает над новым спортивным вседорожником X4 M40i.Баварский бренд вплотную подошёл к серийному выпуску модели, дорожные испытания практически закончены, премьера состоится в самое ближайшее время. По мнению большинства экспертов, автомобиль получит дополнительные функциональные возможности по сравнению с актуальным X3 M40i.
^

BMW X4
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 540 000 до 3 690 000 Р
Отзывов: 1
На свежем рендере Кристиана Штульце представлено изображение новейшего кроссовера BMW, по которому можно с достаточной долей вероятности судить о том, как будет выглядеть «новорожденный баварец».

К слову, сам автопроизводитель уже сообщил, что официальная презентация кроссовера состоится в ближайшее время, правда, не уточнил сроки и место.

Представители бренда, не раскрывая подробностей, заявляют лишь о том, что новинка получит более спортивный вид, станет значительно комфортней и динамичней. Пока что единственное, что известно благодаря инсайдерам: под капотом X4 M40i расположится турбированный агрегат с рабочим объемом 3 литра, способный разгонять кроссовер с 0 до 100 км/час всего за 4,5 секунды.

Дизайн и тюнинг БМВ Х4

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
Форум BMW X3
| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти (те ...
Леха0594
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Что делать в дороге при признаках обморожения
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа BMW X4
Объявления о продаже BMW X4
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Сети появился первый рендер BMW X4 M40i работы Кристиана Шульте
{{model_6102}}На свежем рендере Кристиана Штульце представлено изображение новейшего кроссовера BMW, по которому можно с достаточной долей вероятности судить о том, как будет выглядеть «новорожденный баварец». К слову, сам автопроизводитель уже сообщил, что официальная презентация кроссовера состоится в ближайшее время, правда, не уточнил сроки и место.Представители бренда, не раскрывая подробностей, заявляют лишь о том, что новинка получит более спортивный вид, станет значительно комфортней и динамичней. Пока что единственное, что известно благодаря инсайдерам: под капотом X4 M40i расположится турбированный агрегат с рабочим объемом 3 литра, способный разгонять кроссовер с 0 до 100 км/час всего за 4,5 секунды.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Кировская область Иркутск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG