9 октября 2017, 13:39

В Сети появился рендер седана Range Rover

Независимые дизайнеры создали рендерные изображения седана Range Rover на базе Jaguar XE. Опубликованный проект является предварительным и неофициальным.
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  В Сети появился рендер седана Range Rover Land Rover, Jaguar В Сети появился рендер седана Range Rover
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Специально для известного повара и телеведущего Джейми Оливера компания Land Rover выпустила особую версию ...
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На сегодняшний день модельный ряд компании Range Rover включает исключительно кроссоверы и внедорожники. По словам представителей марки, ближайшие планы развития не предполагают выпуск седанов или бюджетных моделей.

Но это не остановило автомобильных дизайнеров от создания рендера седана, который основывается на архитектуре Jaguar XE. Как ни странно, автомобиль получился в духе Range Rover, отражая основные стилистические черты моделей марки. Тем не менее, этой «четырехдверке» не суждено выйти за пределы интернет-пространства.

Напомним, что ранее компания Land Rover представила особую версию внедорожника Discovery, созданную специально для телеведущего и повара Джейми Оливера. В оснащение автомобиля вошли устройства для приготовления пищи, тостер, мультиварка, барбекю-гриль, аппарат для взбивания масла и мороженого, а также небольшой сад для выращивания трав.

Дизайн и тюнинг Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер, Ягуар

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
Форум Land Rover Range Rover Vogue
| Кому: костян Тоже мечтаю
maximux
Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
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В Сети появился рендер седана Range Rover
{{material_121270}}На сегодняшний день модельный ряд компании Range Rover включает исключительно кроссоверы и внедорожники. По словам представителей марки, ближайшие планы развития не предполагают выпуск седанов или бюджетных моделей.Но это не остановило автомобильных дизайнеров от создания рендера седана, который основывается на архитектуре Jaguar XE. Как ни странно, автомобиль получился в духе Range Rover, отражая основные стилистические черты моделей марки. Тем не менее, этой «четырехдверке» не суждено выйти за пределы интернет-пространства.Напомним, что ранее компания Land Rover представила особую версию внедорожника Discovery, созданную специально для телеведущего и повара Джейми Оливера. В оснащение автомобиля вошли устройства для приготовления пищи, тостер, мультиварка, барбекю-гриль, аппарат для взбивания масла и мороженого, а также небольшой сад для выращивания трав.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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