9 октября 2017, 13:39
В Сети появился рендер седана Range Rover
Независимые дизайнеры создали рендерные изображения седана Range Rover на базе Jaguar XE. Опубликованный проект является предварительным и неофициальным.
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Специально для известного повара и телеведущего Джейми Оливера компания Land Rover выпустила особую версию ...Читать далее
Но это не остановило автомобильных дизайнеров от создания рендера седана, который основывается на архитектуре Jaguar XE. Как ни странно, автомобиль получился в духе Range Rover, отражая основные стилистические черты моделей марки. Тем не менее, этой «четырехдверке» не суждено выйти за пределы интернет-пространства.
Напомним, что ранее компания Land Rover представила особую версию внедорожника Discovery, созданную специально для телеведущего и повара Джейми Оливера. В оснащение автомобиля вошли устройства для приготовления пищи, тостер, мультиварка, барбекю-гриль, аппарат для взбивания масла и мороженого, а также небольшой сад для выращивания трав.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
Тест скоростных шин Continental SportContact 6
29.06.2016, 00:01
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20.06.2016, 10:13
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