В Сети раскрыли дизайн двух новых версий Lada Iskra

Ранее мы писали Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной ... Читать далее

С самого начала на АвтоВАЗе не скрывали, что новая Lada Iskra будет представлять целое семейство автомобилей в разных типах кузова. Первым раскрыли дизайн универсала, а 5 марта в открытой базе ФИПС появились зарегистрированные патентные изображения седана и кросс-универсала. При этом заявки на регистрацию АвтоВАЗ подал еще в конце ноября 2023 года.

Кросс-универсал отличается оформлением бамперов, дизайном радиаторной решетки с крупными «сотами», иными колесными дисками и защитным пластиковым обвесом на нижней части кузова. Седан до центральной стойки неотличим от универсала. Иная форма кормы повлекла за собой изменения в дизайне. Главное отличие – другие задние фонари.

Фото: ФИПС

Напомним, премьера Lada Iskra ожидается в конце 2024 года, а серийное производство запустят в начале 2025-го. В модельном ряду Lada новинка расположится между Granta и Iskra. На первом этапе Iskra будут продавать параллельно с Granta. Затем бюджетную и морально устаревшую «Гранту» окончательно отправят в отставку.

Фото: ФИПС

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