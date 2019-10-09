9 октября 2019, 07:30
В Сети рассекретили дизайн серийного Alfa Romeo Tonale
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В Сеть просочились фотографии серийного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Автомобиль запечатлели в ходе маркетингового исследования, когда потенциальным покупателям предлагали сравнить новинку с конкурентами. На заднем фоне видны Audi Q3, Range Rover Evoque, BMW X2 и Volvo XC40.
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Дизайн серийного кроссовера немного сгладили, хотя общие формы и пропорции остались прежними. Головная оптика и задние фонари стали крупнее, а колеса – меньше. Вернулись обычные боковые зеркала и ручки дверей. Судя по всему, представленный на фото автомобиль – это муляж. Ведь Alfa Romeo пока даже не приступила к дорожным испытаниям Tonale. Предложенный для тестирования дизайн еще не окончательный, но близкий к товарному виду. Предстоит сконструировать и салон, хотя в интернете уже появились первые рендеры.
Технической информации о новинке крайне мало. Ожидается, что автомобиль построят на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя. Кроссовер получит гибридную силовую установку, став первым плагин-гибридом в линейке Alfa Romeo. В модельном ряду марки он займет место на ступень ниже кроссовера Stelvio. Серийный вариант представят не ранее конца 2020 года, а продажи стартуют только в 2021-м.
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