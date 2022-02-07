В Сети рассказали, что «расстраивает и реально бесит» в новеньком Aurus за 24 млн рублей
Фото: instagram.com/sopun_lab/
Возникли сложности со сходом-развалом, машину тянуло вправо. У дилера решить проблему не смогли. Также периодически сбоит аудиосистема и отрубает органы управления. Помогает перезапуск, но потом проблема снова возвращается. Качество звука в детейлинг-студий сравнили с базовой аудиосистемой BMW 3-Series c шестью динамиками.
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Справедливости ради отметим, что позже владелец выложил в инстаграм новое видео, на котором нет никаких ошибок на приборной панели, машина едет ровно, а медиасистема, кажется, работает нормально.
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