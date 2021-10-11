В Сети вспомнили об уникальном УАЗике-снегоуборщике для московских улиц
УАЗы-снегоуборщики выпускались небольшими партиями и были предназначены исключительно для работы на московских улицах. Перед передними колесами был установлен отвал с резиновыми ножами, который мог поворачиваться в стороны под углом до 60 градусов относительно продольной оси. Щетка с ворсом из капрона размещалась между передними и задними колесами под углом 65 градусов. Отвал и щетки опускались и поднимались с помощью гидроцилиндров. Насос гидросистемы был закреплен на коробке отбора мощности, установленной на раздаточной коробке автомобиля.
С середины 1970-х годов тротуароуборочную технику стали проектировать на базе серийных колесных тракторов Т-25 «Владимирец» и Т-40А, а позже – на базе тракторов «Беларусь».
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