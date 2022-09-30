В Сети высмеяли недавнее заявление Илона Маска о Tesla Cybertruck, который может немного послужить лодкой

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В Сети подняли на смех амбициозное заявление Илона Маска о самой ожидаемой премьере Tesla. Футуристический электропикап Cybertruck уже доставил Маску немало головной боли: от эпичного провала на премьере, когда разбилось пуленепробиваемое стекло, до ужасного качества сборки прототипов и постоянных переносов серийного производства.

Маск написал в твиттере, что пикап сможет «недолго послужить лодкой» и «пересекать реки, озера и даже не слишком бурные моря», а также будет в состоянии пересечь 400-метровый канал на южном побережье Техаса в районе острова Саус-Падре. Пользователи немедленно начали вспоминать случаи, когда Tesla были настолько плохо собраны, что внутрь попадала вода даже во время мойки. Не говоря уже об огромных зазорах, замеченных на прототипе Cybertruck в апреле 2022 года. Поэтому никто не захотел «утопить свою семью в этом гробу».

Фото: electrek.co

Отдельного сарказма удостоилось сравнение Cybertruck с лодкой. Американский стендап-комик Блейн Капач заявил, что и машина, летящая со скалы, может «недолго послужить самолетом».

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