6 февраля 2018, 18:35

В Сети засветился обновленный Porsche 911 GT3 RS

Благодаря утечке, допущенной австралийским изданием Drive, мы узнали, как выглядит обновленный 520-сильный Porsche 911 GT3 RS. Также стало известно, что инженеры немецкой компании доработали двигатель и улучшили аэродинамику спорткара.
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  В Сети засветился обновленный Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 В Сети засветился обновленный Porsche 911 GT3 RS Porsche 911 В Сети засветился обновленный Porsche 911 GT3 RS
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фото
  
Porsche 911
Выпускается с 1997 г.
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Отзывов: 2
 Похожий на зеленую ящерку спорткар получил новые бамперы и воздухозаборники иной формы. Оптимизация воздушных потоков существенно улучшила аэродинамику. В ходе рестайлинга у Porsche перенастроили систему заднего привода и обули спорткар в новые покрышки размерностью 265/35R20 спереди и 325/30R21 сзади.

Под капотом новинки 4-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6, мощность которого возросла с 500 л.с. до 520 л.с. Данных о крутящем моменте пока нет, но, уверены, он будет больше прежних 460 Нм. Трансмиссия, скорее всего, будет 7-диапазонный «автомат» с двойным сцеплением. Хотя, по слухам, инженеры из бюро Porsche во Флориде уже разработали механическую коробку передач, специально предназначенную для заряженных RS-версий. Как бы то ни было, обновленный Porsche 911 GT3 RS способен разгонятся до первой «сотни» за 3,2 секунды, что на 0,1 секунду лучше результата предшественника. Максимальная скорость увеличилась на 2 км/ч и теперь составляет 312 км/ч. 

Пакет опций Clubsport включает 6-точечные ремни безопасности, огнетушитель и алюминиевый каркас безопасности. В салоне появятся спортивные сиденья с отделкой из углеволокна. В конструкции спорткара широко используются новые материалы на основе карбона, позволяющие максимально снизить вес автомобиля.
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Отзывы по теме
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Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
ilshat09
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В Сети засветился обновленный Porsche 911 GT3 RS
{{model_1715}} Похожий на зеленую ящерку спорткар получил новые бамперы и воздухозаборники иной формы. Оптимизация воздушных потоков существенно улучшила аэродинамику. В ходе рестайлинга у Porsche перенастроили систему заднего привода и обули спорткар в новые покрышки размерностью 265/35R20 спереди и 325/30R21 сзади.Под капотом новинки 4-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6, мощность которого возросла с 500 л.с. до 520 л.с. Данных о крутящем моменте пока нет, но, уверены, он будет больше прежних 460 Нм. Трансмиссия, скорее всего, будет 7-диапазонный «автомат» с двойным сцеплением. Хотя, по слухам, инженеры из бюро Porsche во Флориде уже разработали механическую коробку передач, специально предназначенную для заряженных RS-версий. Как бы то ни было, обновленный Porsche 911 GT3 RS способен разгонятся до первой «сотни» за 3,2 секунды, что на 0,1 секунду лучше результата предшественника. Максимальная скорость увеличилась на 2 км/ч и теперь составляет 312 км/ч. Пакет опций Clubsport включает 6-точечные ремни безопасности, огнетушитель и алюминиевый каркас безопасности. В салоне появятся спортивные сиденья с отделкой из углеволокна. В конструкции спорткара широко используются новые материалы на основе карбона, позволяющие максимально снизить вес автомобиля.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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