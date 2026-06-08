Цифровые ограничения на бензин - как автомобилисты в Крыму справляются с новыми правилами

В Севастополе ввели QR-коды для заправки: лимит 20 литров в неделю

В Севастополе стартовала система QR-кодов на АЗС. Водителям теперь доступно только 20 литров топлива в неделю. Нововведение вызвало множество вопросов и обсуждений. Читайте подробности о цифровых ограничениях.

В Севастополе стартовала система QR-кодов на АЗС. Водителям теперь доступно только 20 литров топлива в неделю. Нововведение вызвало множество вопросов и обсуждений. Читайте подробности о цифровых ограничениях.

В Севастополе стартовал эксперимент с цифровым контролем продажи топлива. Теперь автомобилисты могут заправиться только по QR-коду, который выдается через специальную онлайн-платформу. На каждую машину выделяется не более 20 литров бензина в неделю, что стало настоящим испытанием для владельцев крупных автомобилей и коммерческого транспорта.

Власти региона объясняют нововведение необходимостью снизить очереди и стабилизировать ситуацию на автозаправках. Однако на практике процесс заправки превратился в своеобразную гонку: получить заветный QR-код удается не всем, а лимитированные объемы быстро заканчиваются. По информации Pravda.Ru, коды на топливо разбирают буквально за час после открытия доступа.

Пилотный проект реализуется на заправках сети «ТЭС». Здесь тестируют распределение топлива с помощью цифровых инструментов. Количество доступных QR-кодов напрямую зависит от реальных поставок бензина: если резервуары пустеют, новые коды не выдаются. Водители вынуждены тщательно планировать маршруты и экономить каждый литр, ведь повторно получить топливо можно только через неделю.

Система работает строго по расписанию: воспользоваться QR-кодом можно только с 9 утра до 9 вечера. В остальное время заправки не обслуживают клиентов. Многие автомобилисты пытаются сделать запасы в канистрах, но при установленном лимите это практически невозможно. В условиях дефицита особое значение приобретает техническое состояние автомобиля - любые неисправности, увеличивающие расход, могут привести к неприятным последствиям.

Владельцы машин отмечают, что новые ограничения усложнили логистику и заставили задуматься о смене транспорта на более экономичный. Некоторые рассматривают гибридные модели как альтернативу, чтобы снизить зависимость от бензина. В то же время юристы предупреждают: подобные меры могут вызвать споры, если не будут официально закреплены актами о чрезвычайных ситуациях. Водителям советуют внимательно следить за постановлениями местных властей.

Пока система QR-кодов действует только на одной сети АЗС, но не исключено, что в будущем она распространится на другие заправки города. Вопросы о том, как получить код, можно ли заправиться ночью и что делать владельцам автомобилей с большим баком, остаются актуальными. Ответы на них власти публикуют на официальных ресурсах.

Эксперимент с цифровыми лимитами в Севастополе уже изменил привычный ритм жизни автомобилистов. Теперь заправка требует не только времени, но и определенной сноровки. Остается надеяться, что система будет доработана с учетом реальных потребностей горожан.