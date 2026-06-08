Цифровые ограничения на бензин - как автомобилисты в Крыму справляются с новыми правилами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 18:03

В Севастополе ввели QR-коды для заправки: лимит 20 литров в неделю

В Севастополе ввели QR-коды для заправки: лимит 20 литров в неделю

Цифровые ограничения на бензин - как автомобилисты в Крыму справляются с новыми правилами

В Севастополе ввели QR-коды для заправки: лимит 20 литров в неделю

В Севастополе стартовала система QR-кодов на АЗС. Водителям теперь доступно только 20 литров топлива в неделю. Нововведение вызвало множество вопросов и обсуждений. Читайте подробности о цифровых ограничениях.

В Севастополе стартовала система QR-кодов на АЗС. Водителям теперь доступно только 20 литров топлива в неделю. Нововведение вызвало множество вопросов и обсуждений. Читайте подробности о цифровых ограничениях.

В Севастополе стартовал эксперимент с цифровым контролем продажи топлива. Теперь автомобилисты могут заправиться только по QR-коду, который выдается через специальную онлайн-платформу. На каждую машину выделяется не более 20 литров бензина в неделю, что стало настоящим испытанием для владельцев крупных автомобилей и коммерческого транспорта.

Власти региона объясняют нововведение необходимостью снизить очереди и стабилизировать ситуацию на автозаправках. Однако на практике процесс заправки превратился в своеобразную гонку: получить заветный QR-код удается не всем, а лимитированные объемы быстро заканчиваются. По информации Pravda.Ru, коды на топливо разбирают буквально за час после открытия доступа.

Пилотный проект реализуется на заправках сети «ТЭС». Здесь тестируют распределение топлива с помощью цифровых инструментов. Количество доступных QR-кодов напрямую зависит от реальных поставок бензина: если резервуары пустеют, новые коды не выдаются. Водители вынуждены тщательно планировать маршруты и экономить каждый литр, ведь повторно получить топливо можно только через неделю.

Система работает строго по расписанию: воспользоваться QR-кодом можно только с 9 утра до 9 вечера. В остальное время заправки не обслуживают клиентов. Многие автомобилисты пытаются сделать запасы в канистрах, но при установленном лимите это практически невозможно. В условиях дефицита особое значение приобретает техническое состояние автомобиля - любые неисправности, увеличивающие расход, могут привести к неприятным последствиям.

Владельцы машин отмечают, что новые ограничения усложнили логистику и заставили задуматься о смене транспорта на более экономичный. Некоторые рассматривают гибридные модели как альтернативу, чтобы снизить зависимость от бензина. В то же время юристы предупреждают: подобные меры могут вызвать споры, если не будут официально закреплены актами о чрезвычайных ситуациях. Водителям советуют внимательно следить за постановлениями местных властей.

Пока система QR-кодов действует только на одной сети АЗС, но не исключено, что в будущем она распространится на другие заправки города. Вопросы о том, как получить код, можно ли заправиться ночью и что делать владельцам автомобилей с большим баком, остаются актуальными. Ответы на них власти публикуют на официальных ресурсах.

Эксперимент с цифровыми лимитами в Севастополе уже изменил привычный ритм жизни автомобилистов. Теперь заправка требует не только времени, но и определенной сноровки. Остается надеяться, что система будет доработана с учетом реальных потребностей горожан.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Тольятти Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться