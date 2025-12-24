Как новые правила изменили рынок машин в Пхеньяне – что ждет дальше

24 декабря 2025, 06:15
В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе
В Пхеньяне резко выросло число частных машин. Новые законы открыли доступ к личному транспорту. Власти сохраняют жесткий контроль над рынком. Подробности о переменах и их последствиях – в нашем материале.
В столице Северной Кореи за последние месяцы заметно увеличилось количество частных автомобилей. Как выяснил 110km.ru, причиной этого стал пересмотр закона о пользовании личным транспортом, который был обновлен в конце 2024 и начале 2025 года. Теперь жители страны получили возможность официально приобретать машины, но при этом государство сохранило полный контроль над процессом.
С февраля на улицах Пхеньяна появилось более двух тысяч новых автомобилей с желтыми номерами, что стало настоящей сенсацией для местных жителей. Большинство этих машин поступили из Китая, среди них встречаются и электромобили. Ранее частные авто были доступны только избранным – спортсменам и передовикам производства, но теперь ситуация изменилась.
Как отмечают эксперты, изменения в законодательстве стали ответом на рост благосостояния части населения. В последние годы в стране усилились различия в уровне жизни, особенно среди тех, кто получил новое жилье в столице. Появление частных машин стало возможным благодаря людям, обладающим достаточными средствами, а не инициативе государства.
Власти КНДР, по мнению аналитиков, решили не бороться с формирующимся средним классом, а использовать его потребительский потенциал. Это напоминает опыт Китая, где рост потребления стал инструментом поощрения лояльности к государству. При этом государство строго регулирует рынок: продажа автомобилей разрешена только через сертифицированные дилерские центры, цены устанавливаются централизованно, а на одну семью разрешено не более одной машины.
Передача автомобиля возможна только между близкими родственниками, а любые сделки должны проходить через специальные государственные агентства. Запрещено использовать личные машины для коммерческих перевозок или сдавать их в аренду третьим лицам. Военнослужащим в активной службе приобретать авто не разрешается. Таким образом, власти стремятся не допустить появления теневого рынка и ограничить чрезмерное потребление.
Для получения водительских прав необходимо пройти платное обучение продолжительностью 40 дней, после чего сдать экзамен в местном отделении социальной безопасности. Регистрация машины требует наличия договора купли-продажи и страховки. В последнее время в Пхеньяне открылись новые автосалоны, где можно увидеть свежие китайские модели, а также электромобили. Некоторые машины попадают в страну нелегально, но основной поток идет через официальные каналы.
Вместе с ростом числа автомобилей в столице возникли новые проблемы: нехватка парковочных мест и хронический дефицит топлива. Эксперты считают, что именно электромобили и гибриды могут стать выходом из ситуации, ведь инфраструктура для бензиновых авто в стране развита слабо. Это дает КНДР шанс сразу сделать ставку на электротранспорт, минуя этап массового внедрения ДВС.
Помимо автомобилей, в стране растет популярность электровелосипедов – их уже продано около 20 тысяч. Развивается и общественный транспорт: появляются новые вагоны метро и автобусы. В последние месяцы в Северной Корее активно внедряются онлайн-платежи и местные аналоги популярных китайских сервисов.
Таким образом, изменения в законе о частных автомобилях стали отражением новых экономических и социальных реалий КНДР. Власти пытаются найти баланс между контролем и развитием внутреннего рынка, не допуская при этом появления неконтролируемых процессов. Как долго продлится этот автомобильный бум и приведет ли он к дальнейшим реформам, покажет время.
