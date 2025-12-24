Как новые правила изменили рынок машин в Пхеньяне – что ждет дальше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 06:15

В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе

В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе

Как новые правила изменили рынок машин в Пхеньяне – что ждет дальше

В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе

В Пхеньяне резко выросло число частных машин. Новые законы открыли доступ к личному транспорту. Власти сохраняют жесткий контроль над рынком. Подробности о переменах и их последствиях – в нашем материале.

В Пхеньяне резко выросло число частных машин. Новые законы открыли доступ к личному транспорту. Власти сохраняют жесткий контроль над рынком. Подробности о переменах и их последствиях – в нашем материале.

В столице Северной Кореи за последние месяцы заметно увеличилось количество частных автомобилей. Как выяснил 110km.ru, причиной этого стал пересмотр закона о пользовании личным транспортом, который был обновлен в конце 2024 и начале 2025 года. Теперь жители страны получили возможность официально приобретать машины, но при этом государство сохранило полный контроль над процессом.

С февраля на улицах Пхеньяна появилось более двух тысяч новых автомобилей с желтыми номерами, что стало настоящей сенсацией для местных жителей. Большинство этих машин поступили из Китая, среди них встречаются и электромобили. Ранее частные авто были доступны только избранным – спортсменам и передовикам производства, но теперь ситуация изменилась.

Фото: sir_s_gory / Telegram

Как отмечают эксперты, изменения в законодательстве стали ответом на рост благосостояния части населения. В последние годы в стране усилились различия в уровне жизни, особенно среди тех, кто получил новое жилье в столице. Появление частных машин стало возможным благодаря людям, обладающим достаточными средствами, а не инициативе государства.

Власти КНДР, по мнению аналитиков, решили не бороться с формирующимся средним классом, а использовать его потребительский потенциал. Это напоминает опыт Китая, где рост потребления стал инструментом поощрения лояльности к государству. При этом государство строго регулирует рынок: продажа автомобилей разрешена только через сертифицированные дилерские центры, цены устанавливаются централизованно, а на одну семью разрешено не более одной машины.

Фото: sir_s_gory / Telegram

Передача автомобиля возможна только между близкими родственниками, а любые сделки должны проходить через специальные государственные агентства. Запрещено использовать личные машины для коммерческих перевозок или сдавать их в аренду третьим лицам. Военнослужащим в активной службе приобретать авто не разрешается. Таким образом, власти стремятся не допустить появления теневого рынка и ограничить чрезмерное потребление.

Для получения водительских прав необходимо пройти платное обучение продолжительностью 40 дней, после чего сдать экзамен в местном отделении социальной безопасности. Регистрация машины требует наличия договора купли-продажи и страховки. В последнее время в Пхеньяне открылись новые автосалоны, где можно увидеть свежие китайские модели, а также электромобили. Некоторые машины попадают в страну нелегально, но основной поток идет через официальные каналы.

Вместе с ростом числа автомобилей в столице возникли новые проблемы: нехватка парковочных мест и хронический дефицит топлива. Эксперты считают, что именно электромобили и гибриды могут стать выходом из ситуации, ведь инфраструктура для бензиновых авто в стране развита слабо. Это дает КНДР шанс сразу сделать ставку на электротранспорт, минуя этап массового внедрения ДВС.

Фото: sir_s_gory / Telegram

Помимо автомобилей, в стране растет популярность электровелосипедов – их уже продано около 20 тысяч. Развивается и общественный транспорт: появляются новые вагоны метро и автобусы. В последние месяцы в Северной Корее активно внедряются онлайн-платежи и местные аналоги популярных китайских сервисов.

Таким образом, изменения в законе о частных автомобилях стали отражением новых экономических и социальных реалий КНДР. Власти пытаются найти баланс между контролем и развитием внутреннего рынка, не допуская при этом появления неконтролируемых процессов. Как долго продлится этот автомобильный бум и приведет ли он к дальнейшим реформам, покажет время.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Московская область Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться