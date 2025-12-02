Редкая авария: как электрокроссовер Nio EC6 выдержал жесткий удар – удивительный итог

В Шанхае Nio EC6 разорвало на части при аварии, но батарея не пострадала

В Шанхае электрокроссовер Nio EC6 попал в серьезную аварию. Задняя часть машины отделилась от салона. Батарея осталась целой, а пассажиры не получили тяжелых травм. Подробности происшествия и выводы экспертов – в нашем материале.

В Шанхае электрокроссовер Nio EC6 попал в серьезную аварию. Задняя часть машины отделилась от салона. Батарея осталась целой, а пассажиры не получили тяжелых травм. Подробности происшествия и выводы экспертов – в нашем материале.

В начале декабря в пригороде Шанхая произошла необычная авария с участием электрокроссовера Nio EC6. Машина на высокой скорости врезалась в бетонное ограждение, после чего ее задняя часть буквально оторвалась от основной кабины. Несмотря на пугающие кадры с места происшествия, оба находившихся в салоне человека смогли самостоятельно выбраться из автомобиля и не получили опасных для жизни травм.

Как отмечают представители производителя, в момент столкновения система помощи водителю была отключена. После удара двери автоматически разблокировались, а ручки выдвинулись, что позволило пассажирам быстро покинуть салон. Батарейный модуль не загорелся и не показал признаков перегрева или других опасных последствий. Сотрудники компании оперативно прибыли на место и сопроводили пострадавших в больницу для обследования.

Эксперты Nio пояснили, что авария произошла из-за столкновения с бетонным барьером, имеющим очень узкую верхнюю кромку — всего около 12 сантиметров. Такой «лезвийный» профиль создал экстремально высокое давление в точке удара, что привело к разрыву конструкции в районе задней стойки и пола. При этом пассажирский отсек остался практически невредимым: двери открывались без усилий, а водитель даже смог присесть на порог, ожидая помощи.

Модель EC6 выпускается с 2020 года и относится к среднеразмерным купе-кроссоверам на электротяге. В актуальной версии 2025 года автомобиль оснащается двумя электромоторами с суммарной мощностью 360 кВт и батареей на 100 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 630 километров по циклу CLTC. В данном случае, несмотря на серьезные повреждения кормы, силовой каркас и салон сохранили целостность, а система защиты аккумулятора сработала штатно.

По мнению специалистов, подобные аварии с локализованным и очень сильным воздействием на определенную часть кузова встречаются крайне редко. Тем не менее, происшествие с Nio EC6 стало наглядной проверкой прочности конструкции и эффективности пассивной безопасности. Стальной и алюминиевый каркас, а также усиленная зона для пассажиров, позволили избежать тяжелых последствий для людей внутри. Отсутствие возгорания или других проблем с батареей подтверждает, что инженеры уделили особое внимание безопасности при проектировании электромобиля.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Однако уже сейчас этот случай рассматривается как важный пример того, как современные электрокары способны защищать своих пассажиров даже в самых нестандартных и опасных ситуациях. Для автолюбителей и экспертов происшествие стало поводом еще раз задуматься о роли новых технологий в обеспечении безопасности на дорогах.