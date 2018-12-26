26 декабря 2018, 00:31
В Шереметьево снизили цены на парковку
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Администрация аэропорта Шереметьево сделала всем жителям и гостям столицы новогодний подарок. С 25 декабря тарифы на парковку около всех терминалов стали меньше на 25 – 50%.
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Аналогичные нововведения начали действовать и в крытом паркинге «Аэроэкспресс». Здесь также установили 30-минутные интервалы тарификации в течение первых трех часов, стоимостью по 100 рублей за каждые полчаса. Суточный тариф, действующий с третьего часа, снижен с 800 до 600 рублей. Из паркинга терминала «Аэроэкспресс» можно быстро пройти в терминал E, а затем попасть в терминалы D и F. На паркинге терминала D также ввели 30-минутную тарификацию по 100 рублей, но действует она на час дольше – в течение первых 4 часов.
Кроме того, вдвое снижена стоимость долгосрочного хранения автомобиля на парковке P-12. Теперь сутки стоят 100 рублей вместо 200 рублей. Сутки парковки автомобиля под навесом подешевели на 30%: с 300 до 200 рублей. От парковки Р-12 до пассажирских терминалов курсирует бесплатный трансфер.
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Цитата:| Кому: Геннадий с пассажирской стороны в районе переднего кронштейна задней рессоры
Сейчас вообще выбор масел довольно большой, можно выбирать все что угодно, при этом ориентируйтесь на цену и чтобы не получилось, что возьмете подделку.
Эх, если бы не тоннель, мог бы просто красиво полетать и дальше поехать ) ) ) )
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