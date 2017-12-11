11 декабря 2017, 14:03

В школах России будут преподавать ПДД

Депутаты Госдумы выступили с предложением ввести в программу обучения предмет о безопасности на дорогах. Если инициативу одобрят, школьникам будут преподавать Правила дорожного движения.
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По замыслу, такая программа обучения может снизить число ДТП с участием детей. В этом году, с января по сентябрь, на дорогах страны произошло 12 тыс. аварий с участием несовершеннолетних. При этом более 500 человек погибли.

Подобные меры не только позволят уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм, воспитают навыки безопасного поведения на дорогах, но и систематизируют знания детей о ПДД. Вопрос о введении нового предмета будет решаться в весеннюю сессию.

Ранее ввести в школах обязательное изучение Правил дорожного движения предложили в «Гильдии автошкол». На данный момент документ уже направлен в Министерство образования и науки РФ.

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В школах России будут преподавать ПДД
{{params_121787}} По замыслу, такая программа обучения может снизить число ДТП с участием детей. В этом году, с января по сентябрь, на дорогах страны произошло 12 тыс. аварий с участием несовершеннолетних. При этом более 500 человек погибли.Подобные меры не только позволят уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм, воспитают навыки безопасного поведения на дорогах, но и систематизируют знания детей о ПДД. Вопрос о введении нового предмета будет решаться в весеннюю сессию.Ранее ввести в школах обязательное изучение Правил дорожного движения предложили в «Гильдии автошкол». На данный момент документ уже направлен в Министерство образования и науки РФ.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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