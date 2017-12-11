11 декабря 2017, 14:03
В школах России будут преподавать ПДД
Депутаты Госдумы выступили с предложением ввести в программу обучения предмет о безопасности на дорогах. Если инициативу одобрят, школьникам будут преподавать Правила дорожного движения.
По замыслу, такая программа обучения может снизить число ДТП с участием детей. В этом году, с января по сентябрь, на дорогах страны произошло 12 тыс. аварий с участием несовершеннолетних. При этом более 500 человек погибли.
Подобные меры не только позволят уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм, воспитают навыки безопасного поведения на дорогах, но и систематизируют знания детей о ПДД. Вопрос о введении нового предмета будет решаться в весеннюю сессию.
Ранее ввести в школах обязательное изучение Правил дорожного движения предложили в «Гильдии автошкол». На данный момент документ уже направлен в Министерство образования и науки РФ.
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Отзывы по теме
помогите на третей передаче троит. бензин жирет много. машина 2006г. на всех передачах норма а на третей все плохо. пробовал у себя кулибину подкинуть чтобы подключить к компу. комп машину невидет
Уважаемый Алексей! Благодарим Вас за обратную связь. Рады будем и впредь соответствовать Вашим ожиданиям! С уважением, Буб Евгения менеджер по работе с клиентами ООО "Аксель Сити Юг"
Не знаю я почти за три года уже скоро сто тысячный юбилей на своем буду справлять, скоро с гарантии слечу, но масло ни грамма не подъедает, машина с турбиной, два литра 218 лошадей.
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