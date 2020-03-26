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26 марта 2020, 22:32

В Штатах вновь стали популярны автомо­бильные кино­театры

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Фото: из открытых источников
В США в период пандемиии коронавируса большой популярностью стали пользоваться автомобильные кинотеатры под открытым небом. Такого бума не было уже несколько десятков лет.
В Штатах вновь стали популярны автомо­бильные кино­театры

Фото: из открытых источников

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Все новое — это хорошо забытое старое. Так и в Америке люди стараются развлечь себя максимально безопасным способом, прибегая к старым методам. Сейчас индустрия автомобильных кинотеатров в стране набирает обороты.

Автомобильные кинотеатры — это специально оборудованная открытая парковка на которой установлен экран больших размеров. Как пишет New York Times, современные автокинотеатры транслируют звук напрямую в автомобили. Аудиодорожка транслируется не по Bluetooth, а по радио.

Родоначальником автокинотеатров стал американский город Камден в штате Нью-Джерси. Идея пришла предпринимателю Ричарду Холлингсхеду еще в 1933 году. Первая площадка для показа фильмов вмещала 400 машин, а плата за просмотр и парковку составляла 50 центов.

В российских городах также есть автомобильные кинотеатры, будут ли они набирать популярность у нас, покажет время.

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В Штатах вновь стали популярны автомо­бильные кино­театры
{{material_129450}}Все новое — это хорошо забытое старое. Так и в Америке люди стараются развлечь себя максимально безопасным способом, прибегая к старым методам. Сейчас индустрия автомобильных кинотеатров в стране набирает обороты.Автомобильные кинотеатры — это специально оборудованная открытая парковка на которой установлен экран больших размеров. Как пишет New York Times, современные автокинотеатры транслируют звук напрямую в автомобили. Аудиодорожка транслируется не по Bluetooth, а по радио.Родоначальником автокинотеатров стал американский город Камден в штате Нью-Джерси. Идея пришла предпринимателю Ричарду Холлингсхеду еще в 1933 году. Первая площадка для показа фильмов вмещала 400 машин, а плата за просмотр и парковку составляла 50 центов.В российских городах также есть автомобильные кинотеатры, будут ли они набирать популярность у нас, покажет время.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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