26 марта 2020, 22:32
В Штатах вновь стали популярны автомобильные кинотеатры
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Фото: из открытых источников
В США в период пандемиии коронавируса большой популярностью стали пользоваться автомобильные кинотеатры под открытым небом. Такого бума не было уже несколько десятков лет.
Фото: из открытых источников
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Автомобильные кинотеатры — это специально оборудованная открытая парковка на которой установлен экран больших размеров. Как пишет New York Times, современные автокинотеатры транслируют звук напрямую в автомобили. Аудиодорожка транслируется не по Bluetooth, а по радио.
Родоначальником автокинотеатров стал американский город Камден в штате Нью-Джерси. Идея пришла предпринимателю Ричарду Холлингсхеду еще в 1933 году. Первая площадка для показа фильмов вмещала 400 машин, а плата за просмотр и парковку составляла 50 центов.
В российских городах также есть автомобильные кинотеатры, будут ли они набирать популярность у нас, покажет время.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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