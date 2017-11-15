15 ноября 2017, 15:01

В Шушарах двое пытались ограбить автозаправку

Во вторник, 13 ноября 2017 года, около 4 часов утра в поселке Шушары Ленинградской области двое неизвестных преступников вошли в помещение автозаправочной станции.
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Один из злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, двум женщинам-сотрудницам организации (38 и 33 лет), заставил их лечь на пол.

В это время другой нападающий попытался вскрыть находившийся в помещении банкомат. Ничего не похитив, злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

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В Шушарах двое пытались ограбить автозаправку
Один из злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, двум женщинам-сотрудницам организации (38 и 33 лет), заставил их лечь на пол. В это время другой нападающий попытался вскрыть находившийся в помещении банкомат. Ничего не похитив, злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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