15 ноября 2017, 15:01
В Шушарах двое пытались ограбить автозаправку
Во вторник, 13 ноября 2017 года, около 4 часов утра в поселке Шушары Ленинградской области двое неизвестных преступников вошли в помещение автозаправочной станции.
Один из злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, двум женщинам-сотрудницам организации (38 и 33 лет), заставил их лечь на пол.
В это время другой нападающий попытался вскрыть находившийся в помещении банкомат. Ничего не похитив, злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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