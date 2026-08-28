Две комплектации, разные моторы - старт продаж Tenet A8 уже близко

В Шушарах объявили цены на бизнес-седан Tenet A8 с двумя версиями

В Шушарах стартовала подготовка к продажам нового седана. Модель предложат в двух вариантах. Цены уже известны, но дата старта пока не раскрыта. Подробности о комплектациях и характеристиках - в материале.

В Шушарах стартовала подготовка к продажам нового седана. Модель предложат в двух вариантах. Цены уже известны, но дата старта пока не раскрыта. Подробности о комплектациях и характеристиках - в материале.

В Шушарах началась подготовка к выходу на рынок нового бизнес-седана Tenet A8. Холдинг «АГР» уже определил стоимость обеих версий автомобиля, который начали собирать в июле 2026 года. Официальная презентация модели состоялась 27 августа, а старт продаж ожидается в ближайшее время - точная дата будет объявлена позже.

Покупателям предложат две фиксированные комплектации. Базовая версия оценена в 2 999 000 рублей, а топовая - в 3 499 000 рублей, без учета специальных предложений. Обе модификации оснащаются передним приводом, но отличаются силовыми агрегатами и набором опций.

Вариант «Прайм» комплектуется 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 275 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой седан разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды, а средний расход топлива составляет 7,5 литра на 100 км.

Исполнение «Ультра» оснащено 2-литровым турбированным двигателем на 197 л. с. и 375 Нм, а также 8-диапазонным автоматом. Эта версия ускоряется до сотни за 9 секунд, расходуя в смешанном цикле 8,5 литра.

Обе комплектации получили кузов с восковой обработкой, а днище защищено от коррозии, механических повреждений и шума. Уже в стандартном оснащении предусмотрены подогревы всех сидений, руля, наружных зеркал, форсунок омывателя и лобового стекла.

В «Прайм» входят 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, система кругового обзора, задний парктроник, датчики дождя, цифровая приборная панель на 10,3 дюйма и центральный экран 15,6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также доступны двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка, электропривод передних кресел и аудиосистема с шестью динамиками.

Топовая версия «Ультра» отличается 18-дюймовыми колесами, красными суппортами, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, электроприводом поясничного упора водителя, передним парктроником, беспроводной зарядкой для смартфона, штатным видеорегистратором и аудиосистемой с 12 динамиками. Кроме того, в нее включен пакет ассистентов ADAS: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, автоматическое переключение света и мониторинг слепых зон.

Габариты Tenet A8 соответствуют бизнес-классу: длина - 4757 мм, ширина - 1832 мм, высота - 1469 мм, колесная база - 2770 мм. Внешне автомобиль выделяется крупной радиаторной решеткой, выразительным передним бампером и трапециевидными фарами, а сзади установлен монофонарь.

Модель выходит на рынок только с двумя фиксированными комплектациями, без промежуточных вариантов. Покупателям предстоит выбрать между более доступной версией с акцентом на комфорт и обогревы или топовой модификацией с расширенным набором электронных помощников и мощным мотором. Разница в цене между ними составляет полмиллиона рублей.