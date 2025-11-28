Почему шведы выбирают неизвестные бренды: экономия или опасная игра с судьбой?

В Швеции автомобилисты массово переходят на дешевые зимние шины: тревожная тенденция

В Швеции растет интерес к недорогим зимним шинам. Исследование выявило неожиданные предпочтения водителей. Эксперты предупреждают о рисках. Подробности — в нашем материале.

В последние годы в Швеции наблюдается заметный сдвиг в предпочтениях автомобилистов при выборе зимних шин. Как сообщает МосАвтоШина, все больше водителей отдают предпочтение недорогим покрышкам малоизвестных производителей, число которых на местном рынке уже перевалило за сотню. Такой выбор вызывает серьезные опасения у специалистов шинной отрасли, ведь далеко не все эти бренды способны обеспечить необходимый уровень безопасности на скользких и заснеженных дорогах северной страны.

По результатам свежего исследования, проведенного Continental, выяснилось, что почти каждый десятый шведский водитель использует бюджетные зимние шины, о которых даже эксперты зачастую слышат впервые. В рамках анализа на дорогах страны были зафиксированы более 1800 автомобилей, а затем искусственный интеллект определил марки установленных на них шин. Итоги оказались неожиданными: в Швеции доля премиальных шин оказалась самой низкой среди всех стран Северной Европы.

Для сравнения, в Норвегии 75% водителей выбирают продукцию известных брендов, в Финляндии и Дании — 72% и 65% соответственно. В Швеции этот показатель остановился на отметке 63%. Всего в исследовании приняли участие более шести тысяч автомобилей, что позволяет говорить о репрезентативности данных.

Эксперты подчеркивают, что экономия на зимних шинах может обернуться серьезными последствиями. Дешевые покрышки, особенно от неизвестных производителей, зачастую не проходят необходимых испытаний и не адаптированы к суровым условиям скандинавской зимы. Это может привести к ухудшению управляемости, увеличению тормозного пути и, как следствие, к росту аварийности на дорогах.

Специалисты советуют не поддаваться соблазну низкой цены и выбирать продукцию проверенных компаний, которые гарантируют качество и безопасность. По их мнению, разница между шинами разных ценовых сегментов становится особенно заметна в экстремальных погодных условиях, когда от надежности покрышек зависит не только комфорт, но и жизнь водителя и пассажиров.

Как отмечают в МосАвтоШина, результаты независимых тестов наглядно демонстрируют, что дешевые шины уступают по всем ключевым параметрам — от сцепления с дорогой до износостойкости. Несмотря на заманчивую стоимость, такие изделия могут стать причиной серьезных проблем на зимних трассах.

В итоге, несмотря на растущую популярность бюджетных шин, эксперты настоятельно рекомендуют не рисковать собственной безопасностью ради экономии. Ведь в условиях северной зимы надежность шин — это не просто вопрос комфорта, а залог сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения.