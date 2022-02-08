В Швеции начали продавать летающие автомобили: спрос оказался ажиотажным
Фото: Jetson
Летающий автомобиль оснащен бесщеточным электромотором и литий-ионной батареей, характеристики которых пока не раскрываются. Известна лишь дальность полета – чуть более 30 километров. После каждых 20 минут полета придется 2 часа подзаряжать аккумуляторы. Несмотря на такие скромные показатели, интерес к аппарату огромный. По словам одного из руководителей Jetson Питера Тернстрема, заказы поступают днем и ночью каждые 15 минут.
Тернстрем также поделился своими ощущениями от первого полета: «В первый раз, когда я летел на нем, я чувствовал себя потрясающе: Jetson полностью свободен от вибраций, он совершенно непохож на вертолет или самолет. Ощущения совершенно новые и вызывают эйфорию».
К 2030 году компания планирует создать полноценный четырехместный летающий автомобиль, который бы мог заменить обычную семейную машину. «Люди думают, что это сумасшествие, но мы верим, что к концу десятилетия каждый сможет стать пилотом. Эволюция происходит быстро!».
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