В Швейцарии появятся необычные красные номера: никогда не догадаетесь, кому они нужны
Фото: carscoops.com
Особые красные номерные таблички предназначены специально для установки на стойки с велосипедами. Швейцарское правительство уже предупредило другие европейские страны, включая Францию, Германию, Австрию, Италию, Эстонию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Испанию и Великобританию, о новых номерных знаках, поэтому с ними можно будет смело выезжать за пределы Швейцарии. Заказы на изготовление красных номеров начнут принимать с 1 марта 2022 года, а первые клиенты получат свои таблички ближе к концу месяца, чтобы встретить очередной велосезон во всеоружии.
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- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
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